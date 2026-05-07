El Congreso de la República tiene más de un proyecto de ley en agenda del Pleno que afectaría a la Contraloría, pero no cuenta con el aval de la entidad. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
El Congreso de la República tiene más de un proyecto de ley en agenda del Pleno que afectaría a la Contraloría, pero no cuenta con el aval de la entidad. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La labor legislativa reciente del Congreso de la República del Perú en torno a la Contraloría General de la República ha dejado confundida a la máxima autoridad de control, quien no encuentra razones para los proyectos de ley que el pleno estaría por aprobar.

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