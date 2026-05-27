El Ministerio del Interior oficializó este miercoles 26 de mayo la adquisición de 31,045 pistolas de puño que serán destinadas para la Policía Nacional del Perú (PNP), compra que se dará mediante la modalidad por encargo a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Así lo señala la Resolución Ministerial Nº 0703-2026, que tiene la firma del propio ministro del sector, José Zapata Morante, quien ha delegado al director general de la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter “la formalización de la contratación bajo la modalidad de encargo, conforme a lo aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, de acuerdo a las condiciones señaladas”.

Se detalla que las 31,045 pistolas serán IWI Jericho RPSL calibre 9x19 mm, las mismas que contarán con tres cargadores de 17 cartuchos, miras con tritio (delantera y posterior.

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Entre los considerandos de la resolución ministerial se indica que la Oficina de Administración y Finanzas “ha evaluado y priorizado las necesidades de la adquisición para la Policía Nacional del Perú por lo que emite el sustento técnico para adoptar la modalidad de encargo con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME)”.

La Resolución Ministerial Nº 0703-2026, que autoriza la compra lleva la rúbrica del ministro José Zapata Morante. Foto: gob.pe.

“En relación al financiamiento, este se encuentra garantizado de acuerdo a lo señalado en el informe Nº 000705-2026-IN-OGPP-OP. De acuerdo a los referidos informes, la Oficina General de Administración y Finanzas emite las condiciones del contrato a suscribir de acuerdo a lo señalado en los lineamientos que regulan las contrataciones bajo la modalidad de encargo, concluyéndose que dicha contratación es viable y que resulta ser más ventajosa en términos económicos y de oportunidad”, reseña la RM.

El titular del portafolio también encarga al mismo alto funcionario del Mininter, remita copia todo lo actuado al Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior “y registrar el contrato y los informes que lo sustenten en la plataforma administrada por la OECE”.