El portafolio de la empresa está compuesto por dos tipos de producto. (Foto: iStock)
El portafolio de la empresa está compuesto por dos tipos de producto. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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Nacional de Seguros S.A., anunció el inicio de sus operaciones en el mercado asegurador peruano tras , ¿qué anunció la firma?

El ingreso al Perú representa el primer destino de expansión regional de la compañía, especializada en fianzas y cauciones.

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La SBS autorizó este mes el funcionamiento de Nacional de Seguros S.A. en Perú. (Foto: Andina)
La SBS autorizó este mes el funcionamiento de Nacional de Seguros S.A. en Perú. (Foto: Andina)

Portafolio

El portafolio de la empresa está compuesto por dos tipos de productos. Por un lado, cartas fianza, para contratos públicos y privados de , suministros y servicios. Así, cubre la seriedad de la oferta, fiel cumplimiento, y adelantos y anticipos.

Asimismo, ofrece pólizas de caución para obligaciones legales y aduaneras. Sus coberturas incluyen: agente de carga internacional, agente de aduanas, servicio de entrega rápida, admisión temporal para reexportación y devolución de IGV a .

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La aseguradora ofrece pólizas de caución para obligaciones legales y aduaneras (Foto: Andina)
La aseguradora ofrece pólizas de caución para obligaciones legales y aduaneras (Foto: Andina)

Mercado potencial

El sector de obras públicas y el comercio exterior configuran los dos ejes de oportunidad para Nacional de Seguros Perú. En el segmento aduanero, las sumas aseguradas están definidas en la Ley General de Aduanas, con como beneficiario, abarcando 937 empresas entre agentes de carga y agentes de .

“Nacional de Seguros llega al Perú no solo para participar en el mercado, sino para dinamizarlo y elevar su nivel de especialización“, expresó Hugo Cavassa Casalino, gerente general de Nacional de Seguros Perú.

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