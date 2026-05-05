Aduanas cambia sanciones: errores ya no siempre implicarán perder la carga. (Imagen: Andina)
Aduanas cambia sanciones: errores ya no siempre implicarán perder la carga. (Imagen: Andina)
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Gerardo Rosales Diaz
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En el comercio exterior, la trazabilidad de la carga es clave y cualquier error en el manifiesto —desde omisiones hasta diferencias en la descripción— podía implicar hasta ahora la sanción más severa: el comiso de la mercancía, es decir, su pérdida definitiva a favor del Estado.

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