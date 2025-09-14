Los gremios del comercio exterior impulsan nueva Ley de Aduanas y cuestionan obligatoriedad del despacho anticipado. (Fuente: Andina)
Los gremios del comercio exterior impulsan nueva Ley de Aduanas y cuestionan obligatoriedad del despacho anticipado. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La discusión sobre el proyecto de una nueva Ley General de Aduanas ya está sobre la mesa del Congreso de la República de Perú. Uno de los principales cambios es eliminar la obligatoriedad del despacho anticipado, modalidad que exige a los importadores a tramitar documentos antes de que la mercancía llegue al país.

TE PUEDE INTERESAR

Comercio exterior y logística: entre riesgo y oportunidad por tensión entre Estados Unidos y China
Municipalidades con presencia de aduanas recibirán al menos el 3% de lo que se recaude
Perú y su mejor relación entre precios de exportación e importación en décadas, ¿qué implica?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.