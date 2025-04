Durante el panel “Perspectivas Logísticas y Comercio Exterior”, Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, señaló que, si bien hoy en día hay una tregua respecto a la imposición de los aranceles, hay incertidumbre en algunos sectores y productos específicos sobre esta medida. En ese sentido, detalló que uno de ellos podría ser la palta, el cual estaba exonerado de estos aranceles y tenía una ventana de producción durante todo el año.

No obstante, aunque Estados Unidos no es el principal mercado de este producto sino la Unión Europea, podría observarse algún impacto. “Es muy incierto para poder tomar decisiones de volcar el comercio de un lado hacia otro. Debemos tomar acciones y no quedarnos sentados a la espera, sino a tomar acciones relacionadas a la actividad logística”, agregó.

Por su parte, Juan Carlos Paz Cárdenas, presidente del Directorio de la APN, indicó que la política de apertura comercial que tiene el Perú con 22 Tratados de Libre Comercio (TLC) en ejecución nos pone en una mejor posición frente a este escenario, ya que estamos vinculados al 90% de la economía mundial. Además, que están en camino otros cuatro TLC, llegando a sumar 26 acuerdos, superando a Chile (25).

Guerra comercial: ¿riesgo u oportunidad para el Perú?

Fernando Fauche, Director Comercial de APM Terminals Callao, comentó que la tensión comercial entre ambas economías mundiales ha generado que las importaciones de la costa oeste de Estados Unidos cayeran en 30% por el 145% de aranceles hacia China, mientras que los fletes marítimos también se han contraído en 23%. Sin embargo, considera que al haber varios barcos disponibles, se tratará de buscar otra rutas, pudiendo ganar presencia Latinoamérica.

“Es en estos momentos de riesgo donde todo el mundo empieza a buscar rutas y mercados alternativos donde no hayan estas tensiones entre Estados Unidos y China; y Perú puede aparecer como un mercado o un nodo logístico importante. Hay industrias chinas que ya nos están llamando a preguntarnos si en el puerto de APM Terminals podemos recibir no una, sino tres barcos con productos de acero en Perú. Hay muchas incertidumbres pero también oportunidades“, complementó.

Esta visión también la compartió Jan Klauer Caillaux, Gerente Comercial de Negocios de Talma Perú, quien dijo que se debe estar alerta a las nuevas oportunidades que se presentan al país, ya que la gran ventaja que tiene el Perú es su gran oferta exportadora, tanto en productos agrícolas como el textil.

Puerto del Callao será un hub para Latinoamérica, afirman. Foto: ComexPerú.

“Hay incertidumbre, pero también podemos estar preparados. Y no solo se trata de las inversiones privadas sino que también de que se generen lineamientos con el Estado para que también hagan lo propio, como tener una infraestructura adecuada para llegar a esos mercados”, agregó.

El Callao como hub portuario

Otro tema que se abordó en el panel fue que el puerto del Callao ya es un hub para Chile, Colombia y Ecuador. El presidente del Directorio de la APN, manifestó que de los 3 millones de TEUS (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) que se mueven esta zona, unos 600,000 corresponden a carga que no es para el Perú sino para los tres países en mención.

Sobre ello, el Director Comercial de APM Terminals Callao añadió que en las últimas dos a tres semanas han empezado a recibir carga de Centroamérica, por lo que se apunta a que el Callao sea el hub de toda Latinoamérica.