“No solo perjudica el orden del comercio económico mundial y socava los intereses de pueblos de todos los países, sino que también provoca repetir errores de los años 30 del siglo XX, cuando la Gran Depresión en Estados Unidos se vio agravada por la Ley arancelaria Smoot-Hawley", explicó en un desayuno empresarial organizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

Así, refirió que China se opone “resueltamente” a cualquier forma de guerra arancelaria o comercial. No solo para salvaguardar su “dignidad nacional”, sino para defender el orden del comercio internacional.

Dependencia de Estados Unidos de China en términos comerciales

El embajador Yang remarcó que China tiene plena capacidad y confianza para enfrentar el “chantaje arancelaria de Estados Unidos”.

Como ejemplo de ello, recordó lo vivido durante el primer gobierno de Donald Trump, donde aunque el porcentaje de exportaciones de China a Estados Unidos bajó de 19.2% a 14.7%, el volumen total de exportación aumentó 9.6%.

“Los componentes electrónicos, equipos de maquinaria y otros bienes intermedios representan 63.4% de exportaciones de China a Estados Unidos, esto hace que Estados Unidos dependa aún más de (los productos) “Made in China”, afirmó.

Yang citó también datos del American Chamber of Commerce in China (Amcham China): hay 73 mil empresas estadounidenses en China, con una inversión acumulada de US$ 1.2 mil millones y un volumen de adquisiciones de US$ 320 mil millones en China.

“El actual garrote arancelario de Estados Unidos golpea primero a sus propias empresas”, reclamó ante esta realidad. En sentido contrario, el embajador también consideró que China ha logrado reducir su dependencia del mercado estadounidense, ya que el 50% de sus exportaciones van a países de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, donde también está incluido Perú.

“La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ha sido el mayor socio comercial de China durante 5 años consecutivos y la Unión Europea se mantiene como el segundo mayor socio comercial, lo cual demuestra la fuerte resiliencia y potencial de la economía y el comercio de China”, destacó.

China responde a los “argumentos” de Estados Unidos para colocar aranceles al mundo

Yang también se dio el tiempo de refutar algunas de las justificaciones que la administración Trump ha señalado para impulsar su política arancelaria.

El embajador refirió que EEUU. ha emprendido esta disputa porque buscan equilibrar las dificultades de deudas y finanzas; un regreso de la industria manufacturera a EEUU.; y contener el desarrollo de su principal competidor: China.

“El hecho de imponer aranceles recíprocos a todo el mundo no soluciona el propio apuro fiscal, por el contrario, puede provocar que sus productos como Aviones de Boeing, hidrocarburos, soja y carne vacuna no encuentren mejores compradores”, dijo al respecto.

Yang indicó que los ingresos arancelarios estadounidenses alcanzaron US$ 80.3 mil millones en 2023 y US$ 77 mil millones en 2024. Aunque en 2025 se estima serían mucho mayores, ello no solucionaría sus problemas de deuda, de acuerdo al modelo de Peterson Institute for International Economics (PIIE).

“Si aplica de manera integral aranceles recíprocos, los ingresos arancelarios estadounidenses pueden alcanzar US$ 380 mil millones en 2025, pero los gastos en devoluciones fiscales a empresas, subsidios a consumidores y otros conceptos llegarán a US$ 420 mil millones, eso significa una pérdida neta de US$ 40 mil millones y una reducción de 1.2% en su PBI”, afirmó.

Ante esto, Yang se preguntó cómo EEUU. puede seguir con esta postura reacia a la apertura comercial luego de ver que su bolsa de valores perdió en total US$ 6 mil millones en tres días después de anunciar la política arancelaria.

“La intentona estadounidense de obligar a las industrias a retornar mediante el garrote arancelario es difícil de tener éxito. ¿Acaso Estados Unidos quiere que los campesinos del Perú vengan a su tierra a plantar arándanos y palta?“, cuestionó.