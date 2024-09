La relación de China con el mundo y sobre todo con América Latina es fundamentalmente económica y en el caso de Perú, ha sido por muchos años más “comprador” que vendedor de materias primas . Daniel Méndez, sinólogo español considera que montar una fábrica de coches en Brasil es más barato que intentar explotar un yacimiento de minerales en Perú.

El desarrollo económico del gigante asiático se debe a las inversiones en infraestructura que ha realizado en su propio país. “China ha construido en los últimos 30 años carreteras, puertos, hospitales, viviendas, puentes, es decir, tiene el país muy conectado”, subrayó a Diario Gestión, Méndez Morán que vivió siete años en Pekín y autor de “136: el plan de China en América Latina”.

Esa misma impresión la tuvo Michele Geraci, economista italiano que afirmó a una cadena internacional que cada vez que regresa a Shanghái, al cabo de varios meses tiene que mirar el mapa del metro porque de seguro hay líneas nuevas.

Hace poco, China dio a conocer al mundo el puente Shenzhen-Zhongshan, para conectar ambas ciudades en 30 minutos. Su construcción demoró ochos años y costó US$ 6,700 millones.

La Ruta de la Seda, una historia milenaria entre oriente y occidente

Dicha megaobra de infraestructura es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, refiere Méndez que, a su vez, explica que se trata de un plan o estrategia de China para conectarse a través del mayor número de regiones y así continuar con sus exportaciones.

La Nueva Ruta de la Seda es el programa insignia de China para conectarse con el resto del mundo por tierra, mar y ferrocarril. Como se recuerda, e s un plan de inversiones masivas para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo lanzado por el presidente chino Xi Jinping en 2013.

“La Ruta de la Seda está vinculada históricamente a la conexión del imperio chino con el romano, pues desde ese tiempo eran rutas de transporte terrestre que conectaba la vieja Europa occidental con la China imperial. Lo que busca el gigante asiático, más allá de mantener sus clásicas rutas marítimas de exportación e importación a través de sus puertos, es tener vías de transporte más rápidas de las que tiene hoy en día” , explicó.

Entonces, ¿el megapuerto de Chancay es parte de la Ruta de la Seda de China? El sinólogo español considera que el puerto construido por Cosco Shipping cumple la misión de China: “crear infraestructura que les sirve para importar y exportar de una forma más eficiente, más barata o económica” , afirmó Méndez.

Pese a que no había escuchado sobre el megapuerto de Chancay —era la primera vez que lo hacía—el sinólogo ya había investigado en su libro sobre los proyectos mineros de propiedad de China como Chinecas .

Si bien, desde afuera, están convencidos de que el puerto de Chancay es parte de la estrategia de China para expandir su poder e influencia en Latinoamérica, en Perú también lo dan por hecho.

Hay quienes creen que el origen de la hawala se remonta a la Ruta de la Seda.

Chancay es una pieza importante de la Ruta de la Seda

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (UP), afirmó que el megapuerto de Chancay refleja el interés de China de establecer cadenas logísticas para conectar su mercado con el exterior.

“La Franja y la Ruta se crea con esta visión: unir a los países intermedios. El puerto de Chancay no solo va ser una pieza pensada para Perú, sino, para toda Latinoamérica. Chancay es una pieza importante de la Ruta de la Seda en un continente donde no había tanto comercio y tanto así que se está haciendo con la infraestructura más moderna que varios puerto de Estados Unidos, México o Brasil y eso va a permitir innovaciones que no vemos si no es en Asia ” , explicó a Diario Gestión.

El puerto de Chancay se inaugurará el mes de noviembre, en el marco del Foro APEC. FOTO: Presidencia.

El año pasado, el gerente de Asuntos Corporativos de Cosco Shipping, Mario de las Casas, afirmó que la construcción del puerto en Chancay “es parte de la ruta de la seda” del gigante asiático, dado que “China hace años viene invirtiendo en infraestructura y logística en todo el mundo, en puertos en Grecia, en España, en África” , por lo que “es parte de su plan mundial” .

En tanto, el internacionalista Jorge Minaya, también opina que el puerto de Chancay es parte de la Ruta de la Seda, de las grandes inversiones que está realizando China a través de Cosco Shipping , que está en más de 35 países, incluso se atrevió a decir que “Perú es la sede de la Ruta de la Seda como socio central del partido estado chino”, así lo indicó en un medio radial.

Dato

El megapuerto de Chancay se inaugurará en noviembre con la presencia, por primera vez, del presidente de China Xi Jinping al Perú como parte del Foro APEC.

