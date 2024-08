Además de Biden, otro líder mundial que ha confirmado su presencia es el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario chino no solo participará en la cumbre, sino que también estará presente en la ceremonia de inauguración del Megapuerto de Chancay, un proyecto estratégico que promete potenciar la infraestructura portuaria de Perú y su rol en el comercio internacional.

La presencia de ambas potencias en Perú

La participación de dos de las mayores potencias mundiales en esta cumbre es un claro indicio de la importancia que se le atribuye a la región Asia-Pacífico en términos económicos y geopolíticos, así lo afirma el internacionalista Ramiro Escobar.

“Este evento mundial es muy importante y que Perú sea sede en la cumbre, posiciona al país significativamente en el escenario geopolítico, comercial e institucional. No cualquier nación logra realizar esta cumbre, ahora lo más relevante es la llegada de los presidentes de las potencias mundiales, Joe Biden y Xi Jinping, esta presencia podría alimentar los brazos comerciales y políticos de Perú con Estados Unidos y China”.

Por su parte, Farid kahhat, internacionalista, señaló que APEC reúne economías y no Estados, facilitando la presencia del presidente chino.“China no reconoce como país independiente a Taiwán, pero sí mantiene relaciones económicas con ese país, entonces, ya que el foro no tiene un corte político donde no se traten temas de derechos humanos o democracia, el país asiático no tiene problemas en participar y en esta ocasión vienen también a revisar las obras del puerto de Chancay”.

“En el caso de Joe Biden es distinto, porque el gobierno americano ha tenido pronunciamientos críticos sobre algunas conductas del Gobierno peruano en materia de democracia y derechos humanos, pero Biden no vendrá con esa agenda y habría que tener en cuenta que esta cumbre se llevará a cabo posteriormente a las elecciones en Estados Unidos, tendiendo al mandatario de salida”, comentó.

“Joe Biden busca que su gestión como presidente de los Estados Unidos deje una huella, pese a que, la diplomacia estadounidense está enfocada en conflictos como el de Ucrania y Franja de Gaza, refleja un intento de Washington de reorientar su atención hacia América Latina y contrarrestar la creciente presencia china en la región”, precisó Ramiro Escobar.

¿Una mejor imagen del Perú?

El foro internacional es una plataforma clave para fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre los países miembros. Cabe destacar que Perú, que ya cuenta con acuerdos de liberalización comercial con los tres gigantes económicos (Estados Unidos, China y Japón). Además de tener una sólida red de tratados que promueven el libre comercio con casi toda la región Asia-Pacífico.

Uno de los temas importantes para el país es el foro empresarial. “Perú podría presentar sus pergaminos como destino de inversión o destino turístico, ya que está el hecho, por ejemplo, que Standard & Poor’s ha rebajado la calificación de la deuda peruana y alega que eso lo hacen en parte por razones políticas. Ese problema es más importante de lo que el gobierno pueda hacer en APEC”.

“Asimismo, será difícil revertir la mala imagen que proyectan algunas decisiones tomadas por el gobierno, por ejemplo en materia de déficit fiscal, que todo parece indicar no se va a mantener dentro del de la meta establecida”, indicó Farid kahhat.

Joe Biden y la inauguración del Megapuerto de Chancay

La próxima inauguración del Megapuerto de Chancay marcará un hito trascendental en la historia comercial y geopolítica de Perú y América Latina.

Este megaproyecto, financiado en gran parte por China, es la llamada “Nueva Ruta de la Seda”; un ambicioso plan para revitalizar y expandir las rutas comerciales entre Asia y el resto del mundo.

Ante ello, ¿la visita de Biden puede fortalecer la posición de Estados Unidos en la región frente a la creciente influencia de China?

“Este nuevo hub ya viene generando la preocupación de Estados Unidos, porque fortalece a China no solo en Perú sino en la región sudamericana, una zona donde EE.UU. no ha puesto mucho los ojos, pero que al final siempre sigue siendo importante porque es parte de la comunidad internacional; entonces, va a ser muy interesante que estén los dos presidentes coincidentemente con la inauguración cerca”.

Según los especialistas, el Megapuerto de Chancay, más allá de ser un proyecto de infraestructura, es un símbolo del cambio en las dinámicas geopolíticas en América Latina.

Con China fortaleciendo su posición en el hemisferio occidental y Estados Unidos buscando reafirmar su influencia, Perú se encuentra en el centro de una competencia global que podría redefinir el equilibrio de poder en la región. La inauguración de este megaproyecto será un momento clave para observar cómo estas dos potencias interactúan y cómo Perú se posiciona en este nuevo orden mundial.

