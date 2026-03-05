El presidente José María Balcázar, afirmó hoy que solicitará al Congreso de la República facultades legislativas con el objetivo de impulsar medidas que permitan fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.

“Estoy pensando solicitar al Congreso facultades legislativas para impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de dar mayores herramientas a la Policía Nacional para que pueda combatir a las organizaciones criminales”, sostuvo el mandatario durante una reunión con alcaldes de Lima Metropolitana, con quienes coordinó acciones conjuntas orientadas a mejorar las estrategias de seguridad y reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad.

Durante el encuentro, el jefe de Estado explicó que su gobierno evalúa diversas reformas legales orientadas a mejorar el combate contra la criminalidad, entre ellas fortalecer el rol de la Policía Nacional en la investigación criminal.

“Pensamos modificar las leyes para que la Policía Nacional tenga siempre el protagonismo principal en la investigación criminal y esté a cargo de toda la parte preliminar”, precisó.

En ese marco, el mandatario convocó a los alcaldes a mantener un trabajo conjunto para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y anunció nuevas reuniones de coordinación.

“Les invito a reunirnos pronto para revisar el plan de seguridad nacional que estamos elaborando. Ese trabajo debe hacerse con la colaboración de ustedes y de todas las autoridades comprometidas con la seguridad del país”, concluyó.

De otro lado, advirtió que el crimen organizado ha superado los límites tradicionales de las jurisdicciones nacionales, lo que exige respuestas legales más firmes y coordinadas.

“El crimen organizado ha desbordado todo concepto de nación que se tenía. Por eso la legislación debe permitir enfrentar estos delitos como amenazas contra el Estado y contra la seguridad nacional”, afirmó.

El presidente Balcázar agradeció la presencia de los alcaldes y destacó la importancia del diálogo directo con las autoridades locales para identificar las principales necesidades de la población.

“Gracias por venir y también por los planteamientos que se han presentado. Nosotros siempre hemos dicho que nuestra política es el diálogo, y un diálogo con los agentes reales, en este caso con quienes ejecutan el presupuesto y están cerca de los vecinos, que son las municipalidades”, señaló.

Finalmente, aseveró que el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los gobiernos locales constituye una herramienta fundamental para enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía. “No hay más democracia que esto: tener contacto con los verdaderos vecinos a través de ustedes”, expresó el mandatario ante las autoridades municipales.