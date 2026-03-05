Mandatario dijo que buscan fortalecer el rol de la Policía Nacional en la investigación criminal. Foto: GEC.
Mandatario dijo que buscan fortalecer el rol de la Policía Nacional en la investigación criminal. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente José María Balcázar, afirmó hoy que solicitará al Congreso de la República facultades legislativas c

Estoy pensando solicitar al Congreso facultades legislativas para impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de dar mayores herramientas a la Policía Nacional para que pueda combatir a las organizaciones criminales”, sostuvo el mandatario durante una reunión con alcaldes de Lima Metropolitana, con quienes coordinó acciones conjuntas orientadas a mejorar las estrategias de seguridad y reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad.

Durante el encuentro, el jefe de Estadoentre ellas fortalecer el rol de la Policía Nacional en la investigación criminal.

“Pensamos modificar las leyes para que la Policía Nacional tenga siempre el protagonismo principal en la investigación criminal y esté a cargo de toda la parte preliminar”, precisó.

LEA TAMBIÉN: ¿Indecopi con horas contadas? Presidente Balcázar apoya crear una superintendencia del consumidor

En ese marco, el mandatario convocó a los alcaldes a mantener un trabajo conjunto para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y anunció nuevas reuniones de coordinación.

“Les invito a reunirnos pronto para revisar el plan de seguridad nacional que estamos elaborando. Ese trabajo debe hacerse con la colaboración de ustedes y de todas las autoridades comprometidas con la seguridad del país”, concluyó.

De otro lado, advirtió que el crimen organizado ha superado los límites tradicionales de las jurisdicciones nacionales, lo que exige respuestas legales más firmes y coordinadas.

El jefe de Estado explicó que su gobierno evalúa diversas reformas legales orientadas a mejorar el combate contra la criminalidad (Foto: Congreso).
El jefe de Estado explicó que su gobierno evalúa diversas reformas legales orientadas a mejorar el combate contra la criminalidad (Foto: Congreso).

“El crimen organizado ha desbordado todo concepto de nación que se tenía. Por eso la legislación debe permitir enfrentar estos delitos como amenazas contra el Estado y contra la seguridad nacional”, afirmó.

El presidente Balcázar agradeció la presencia de los alcaldes y destacó la importancia del diálogo directo con las autoridades locales para identificar las principales necesidades de la población.

“Gracias por venir y también por los planteamientos que se han presentado. Nosotros siempre hemos dicho que nuestra política es el diálogo, y un diálogo con los agentes reales, en este caso con quienes ejecutan el presupuesto y están cerca de los vecinos, que son las municipalidades”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que José Balcázar impulsó ley que terminó beneficiando a su propio hijo

Finalmente, aseveró que el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los gobiernos locales constituye una herramienta fundamental para enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía. “No hay más democracia que esto: tener contacto con los verdaderos vecinos a través de ustedes”, expresó el mandatario ante las autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR

Clima de negocios bajo “presión”: ¿qué dijo el MEF sobre la inseguridad?
MEF autoriza transferencia por más de S/ 48 millones para enfrentar inseguridad ciudadana
Presentan proyecto de ley para fortalecer serenazgo en zonas con alta inseguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.