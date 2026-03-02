José Balcázar impulsó ley que terminó beneficiando a su propio hijo. Foto: Presidencia Perú
José Balcázar impulsó ley que terminó beneficiando a su propio hijo. Foto: Presidencia Perú
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

beneficiando, entre otros, a su hijo, José Balcázar Quiroz, quien obtuvo una plaza como docente nombrado, reveló el dominical Cuarto Poder.

Esta norma es la Ley 32171, que autorizó por única vez y de forma excepcional el nombramiento de docentes contratados en las categorías de profesor auxiliar y profesor asociado.

, vínculo laboral al semestre 2023-2 y que hubieran ganado un contrato por concurso.

LEA TAMBIÉN: José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado

Tras promulgarse la ley, se aprobó el resultado del proceso de nombramiento excepcional en el que aparece José Balcázar Quiroz como profesor de Derecho Público a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Antes de la norma, Con este nombramiento obtuvo estabilidad, beneficios laborales y participación en la elección de autoridades universitarias.

LEA TAMBIÉN: César Acuña reconoce llamadas a Hernando De Soto: “No fue para pedir ministerios”

Cabe recalcar que el reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria establecen que un legislador debe hacer explícito cualquier conflicto de interés, en particular cuando una norma puede beneficiar a familiares.

Pese a ello,

LEA TAMBIÉN: Gobierno de José Balcázar responde a De Soto tras juramentación de Gabinete Miralles

Cuarto Poder intentó comunicarse con José Balcázar Quiroz y su padre el mandatario José María Balcázar para conocer su versión, pero no tuvo éxito.

El hijo del presidente Balcázar, antes de esta norma, era docente contratado y debía renovar su vínculo periódicamente. (Foto: Presidencia)
El hijo del presidente Balcázar, antes de esta norma, era docente contratado y debía renovar su vínculo periódicamente. (Foto: Presidencia)

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: ciudadanos podrán enviar preguntas para el debate presidencial
Comisión de Ética verá este lunes 2 de marzo los casos de Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz
Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios en todo el país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.