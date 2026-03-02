Una ley impulsada por el actual presidente José María Balcázar, cuando era congresista y presidía la Comisión de Educación, impulsó el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas beneficiando, entre otros, a su hijo, José Balcázar Quiroz, quien obtuvo una plaza como docente nombrado, reveló el dominical Cuarto Poder.

Esta norma es la Ley 32171, que autorizó por única vez y de forma excepcional el nombramiento de docentes contratados en las categorías de profesor auxiliar y profesor asociado.

La ley permitió que docentes contratados de universidades públicas fueran nombrados sin concurso público ordinario, siempre que tuvieran experiencia de docente universitaria, vínculo laboral al semestre 2023-2 y que hubieran ganado un contrato por concurso.

LEA TAMBIÉN: José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado

Tras promulgarse la ley, se aprobó el resultado del proceso de nombramiento excepcional en el que aparece José Balcázar Quiroz como profesor de Derecho Público a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Antes de la norma, el hijo del presidente Balcázar era docente contratado y debía renovar su vínculo periódicamente. Con este nombramiento obtuvo estabilidad, beneficios laborales y participación en la elección de autoridades universitarias.

LEA TAMBIÉN: César Acuña reconoce llamadas a Hernando De Soto: “No fue para pedir ministerios”

Cabe recalcar que el reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria establecen que un legislador debe hacer explícito cualquier conflicto de interés, en particular cuando una norma puede beneficiar a familiares.

Pese a ello, Balcázar no habría informado en ningún momento que su hijo era un docente contratado y que se vería beneficiado por la ley que él impulsaba y votaba.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de José Balcázar responde a De Soto tras juramentación de Gabinete Miralles

Cuarto Poder intentó comunicarse con José Balcázar Quiroz y su padre el mandatario José María Balcázar para conocer su versión, pero no tuvo éxito.