Karen Lozada, directora de On Retail, destacó que los resultados registrados durante los primeros meses del año han sido especialmente positivos para la empresa, dedicada a la administración y desarrollo de centros comerciales tanto en Lima como en Arequipa.

“En realidad ha sido un periodo muy bueno. Hemos tenido un crecimiento de dos dígitos en nuestros centros comerciales, tanto en ventas como en flujo de visitantes. Esto responde a diferentes factores: el incremento de nuestro público, los cambios que hemos realizado en el mix comercial de algunos centros, incorporando y renovando marcas, así como un contexto económico que durante este primer semestre ha favorecido este crecimiento”, señaló a Gestión.

LEA TAMBIÉN Tras mall en Lurín: conozca los nuevos proyectos que prepara Jefferson Farfán

En términos de desempeño, Lozada precisó que las ventas vienen registrando incrementos de entre 10% y 15% , resultados que atribuye no solo a una mayor afluencia de público y a un contexto económico favorable, sino también a la estrategia de fortalecimiento de la propuesta comercial de On Retail, que continúa incorporando nuevas marcas y categorías de alta demanda en sus centros comerciales.

“Siempre apostamos por seguir mejorando el tenant mix de nuestros malls. En el caso de Alameda, hemos incorporado un Centro de Atención al Cliente (CAC) de Claro, una tienda de Tay Loy de más de 400 metros cuadrados y también a Honor, marca especializada en tecnología. Justamente, todo el segmento tecnológico ha mostrado un crecimiento bastante importante”, afirmó Lozada.

La ejecutiva indicó que este proceso de renovación también se viene replicando en otros activos de la compañía. En Qhatu Plaza, por ejemplo, se concretará próximamente el ingreso de Bitel y de Sifrah, operador especializado en accesorios. Asimismo, destacó el fortalecimiento de la oferta gastronómica, especialmente en el segmento de comida rápida.

“En Qhatu Plaza estamos incorporando nuevas propuestas comerciales y también hemos realizado mejoras importantes en el área de fast food, lo que contribuye a dinamizar el flujo de visitantes y el consumo”, señaló. Otro de los motores del desempeño registrado en los últimos meses ha sido el entretenimiento. Los complejos de cine, en detalle, han tenido una incidencia relevante en el aumento de visitantes, especialmente entre abril y mayo.

“El cine es un elemento muy importante dentro de nuestros malls. Entre abril y mayo hemos sentido un mayor incremento en la afluencia, impulsado en gran medida por la cartelera de películas”, comentó. La mayor concurrencia de público se ha traducido también en mejores resultados comerciales para los operadores.

“El flujo y las ventas están directamente relacionados. Hemos registrado crecimientos de dos dígitos en ventas tanto en Lima como en provincias. En Lima, el avance ha estado entre 10% y 12%, mientras que en algunas categorías de Arequipa hemos alcanzado incrementos de entre 20% y 25%”, reiteró.

Qhatu Plaza reforzará su oferta comercial con el ingreso de nuevas marcas como Bitel y Sifrah, además de mejoras en su propuesta gastronómica. Foto: GEC

Lo nuevo de On Retail: proyectos en Lima, Arequipa y Huaraz

Además de los resultados positivos registrados en sus centros comerciales, On Retail viene impulsando una cartera de proyectos orientada a ampliar su presencia en Lima y regiones. Entre las iniciativas más avanzadas figuran nuevos strips centers de usos mixtos, un proyecto de centro comercial en Huaraz y la evaluación de la ampliación de un mall ya operativo en la capital.

“Actualmente estamos trabajando en varios proyectos. Tenemos en evaluación y desarrollo algunos strips centers de usos mixtos en Surco, San Isidro y Arequipa, que en conjunto suman alrededor de 6,000 metros cuadrados de área comercial”, señaló la también fundadora de On Retail.

Los proyectos de Surco y San Isidro, aseveró, ya se encuentran en fase de construcción . “El strip center de Surco debería abrir hacia finales de este año, mientras que el de San Isidro está previsto para el primer semestre de 2027”, precisó.

Por su parte, la iniciativa en Huaraz aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. La empresa, en concreto, viene realizando los estudios de mercado y de factibilidad comercial y arquitectónica, en coordinación con ProInversión.

LEA TAMBIÉN On Retail y dos nuevos proyectos en Lima: las ubicaciones y anclas

“Estamos en una fase inicial. Hoy trabajamos el estudio de mercado y toda la factibilidad del concepto arquitectónico y comercial. Creemos que Huaraz es una ciudad con gran potencial porque todavía no cuenta con una oferta de retail moderno y existe una expectativa importante de los consumidores por tener un centro comercial de estas características”, afirmó.

A estos proyectos se suma la participación de On Retail en la evaluación de la remodelación y ampliación de un centro comercial ya existente en Lima. Aunque evitó revelar el nombre del activo, la directiva indicó que la iniciativa contempla incrementar el área comercial y modernizar parte de la infraestructura.

“Estamos participando en la factibilidad y ampliación de un centro comercial muy reconocido en Lima. Por solicitud de los propietarios preferimos mantener la reserva hasta contar con el anteproyecto aprobado”, comentó. Respecto al cronograma, indicó que el inicio de las obras dependerá de la obtención de las autorizaciones municipales correspondientes. “Todavía debemos culminar el proceso de aprobaciones. Si todo avanza según lo previsto, las obras podrían comenzar durante el primer trimestre de 2027”, sostuvo.

En el caso de Arequipa, On Retail está apostando por proyectos de uso mixto que combinan vivienda y comercio, un formato que responde a las nuevas dinámicas urbanas y de consumo.

En esta región, la firma participa junto con el Grupo Inca en el desarrollo de City Towers, un complejo que integrará torres residenciales y un componente comercial. “En Arequipa estamos desarrollando un proyecto de uso mixto junto con el Grupo Bengala. Contempla dos torres con cerca de 300 departamentos y alrededor de 4,500 m2 de área arrendable comercial. Son inversiones de mayor escala porque combinan vivienda y comercio en un mismo espacio”, arguyó.

La propuesta comercial del proyecto ya registra avances en materia de comercialización. “Ya hemos cerrado con Dollarcity y estamos terminando de concretar el ingreso de una cadena de supermercados que abriría su primera tienda en Arequipa”, adelantó. Respecto al cronograma, indicó que las obras ya se encuentran en marcha y que la inauguración está prevista para mediados del próximo año . “La construcción ya comenzó y esperamos que el componente comercial pueda abrir sus puertas en julio de 2027”, precisó.

Lozada detalló que este modelo de desarrollo también se replicará en Lima. Los proyectos que On Retail impulsa en Surco y San Isidro seguirán el mismo concepto, integrando vivienda con espacios comerciales de proximidad. “Los proyectos de Surco y San Isidro son desarrollos de uso mixto. Ambos contemplan vivienda más comercio, incorporando un strip center que complemente la oferta para los residentes y el entorno”, remarcó.

LEA TAMBIÉN On Retail asegura terrenos para dos malls más en Lima y mira proyecto internacional

On Retail participa en la evaluación de la ampliación y modernización de un reconocido centro comercial de Lima. El inicio de obras dependerá de la aprobación del anteproyecto y los permisos municipales. Foto: Andina

¿Crece el interés por formatos comerciales?

El dinamismo del sector también está impulsando nuevas oportunidades de negocio para On Retail. Su fundadora manifestó que viene observando un creciente interés de inversionistas por desarrollar proyectos comerciales bajo formatos vecinales y de uso mixto, tanto en Lima como en distintas ciudades del interior del país.

“Hoy vemos un interés cada vez mayor de inversionistas que buscan desarrollar este tipo de proyectos y que requieren acompañamiento en la estructuración, administración o conceptualización del negocio”, anotó. Prueba de ello es que recibe de manera constante propuestas para evaluar iniciativas inmobiliarias y comerciales en diferentes mercados del país.

“ Todavía existe mucho espacio para seguir desarrollando este tipo de formatos, especialmente aquellos que combinan comercio de proximidad con otros usos complementarios ”, refirió.

LEA TAMBIÉN Mall de Gamarra se impulsa con presencia de marcas del retail moderno: otras seis en camino

Respecto a los montos de inversión, aclaró que estos varían según las características de cada proyecto, ya que algunos contemplan únicamente componentes comerciales, mientras que otros integran vivienda y comercio bajo un esquema de uso mixto. “Hay desarrollos que combinan departamentos y comercio, donde una parte del negocio está asociada a la venta de viviendas y otra al arrendamiento de locales comerciales. Por eso, los niveles de inversión pueden variar”, relató.

No obstante, indicó que, en el caso de los centros comerciales vecinales, las inversiones pueden alcanzar montos relevantes dependiendo de la ubicación, el valor del terreno y el área arrendable proyectada. “En formatos de centros comerciales vecinales, las inversiones pueden situarse entre S/ 50 millones y S/ 60 millones, dependiendo del tamaño del proyecto. Hoy estamos evaluando iniciativas de alrededor de 12,000 m2 de área arrendable que se encuentran dentro de esos rangos”, precisó.

LEA TAMBIÉN Megaplaza y Minka: estos son los proyectos que prepara Parque Arauco en los malls

Claves

Remodelación: En paralelo a sus planes de expansión, On Retail prepara la remodelación de D’Paso San Miguel, strip center que administra actualmente. La intervención incluirá mejoras en fachada, iluminación y áreas comunes, además de una actualización del tenant mix . “ Vamos a realizar un facelifting integral del activo y, además, incorporaremos nuevas marcas, entre ellas Dollarcity, que ya confirmó su ingreso al proyecto ”, argumentó.

En paralelo a sus planes de expansión, On Retail prepara la remodelación de D’Paso San Miguel, que administra actualmente. La intervención incluirá mejoras en fachada, iluminación y áreas comunes, además de una actualización del . “ ”, argumentó. Tiempo: Las obras se iniciarían este año y concluirían en el primer trimestre de 2027. Durante la ejecución de los trabajos, el centro comercial continuará operando con normalidad.

Las obras se iniciarían este año y concluirían en el primer trimestre de 2027. Durante la ejecución de los trabajos, el centro comercial continuará operando con normalidad. Pardos 200: Otro de los activos donde participa On Retail es Pardo 200, proyecto que ya registra una ocupación de alrededor del 75% en oficinas, distribuidas en 14 pisos. “ En la parte comercial estamos entre 50% y 60%, y nuestra expectativa es completar la ocupación durante este año ”, dijo. La ejecutiva adelantó además que el complejo será sede de un evento internacional vinculado a una franquicia extranjera, cuyo anuncio se realizará una vez concluyan las negociaciones contractuales.

Otro de los activos donde participa On Retail es Pardo 200, proyecto que ya registra una ocupación de alrededor del 75% en oficinas, distribuidas en 14 pisos. “ ”, dijo. La ejecutiva adelantó además que el complejo será sede de un evento internacional vinculado a una franquicia extranjera, cuyo anuncio se realizará una vez concluyan las negociaciones contractuales. KM 40: La directora de On Retail precisó que la empresa dejó de administrar KM40, centro comercial vinculado al exfutbolista Jefferson Farfán. “Nosotros dejamos la administración de KM40 en julio del año pasado. Actualmente, la gestión está a cargo de los propietarios”, aclaró.