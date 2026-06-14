On Retail continúa impulsando nuevos proyectos comerciales y de uso mixto como parte de su estrategia de crecimiento en Lima y regiones. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Con seis centros comerciales en operación y un primer semestre que supera las expectativas, On Retail atraviesa uno de sus mejores momentos. Detrás de este desempeño hay una combinación de factores que van desde ajustes estratégicos en su propuesta comercial hasta un entorno económico más favorable, a pesar de la incertidumbre electoral. Frente a este escenario, ¿qué nuevos desarrollos tiene en carpeta?

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