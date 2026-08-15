Las condiciones internacionales que se observan para los siguientes meses se posicionan entre las mejores a los intereses del Perú. (Foto: Freepik)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Las condiciones internacionales que se observan para los siguientes meses se posicionan entre las mejores a los intereses del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que los términos de intercambio comercial, en este año, se ubicarán en su “nivel más alto desde que se tiene registro”, explicado por los precios de las exportaciones, como oro, cobre, entre otros.

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