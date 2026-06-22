Durante los últimos años, los peruanos hemos aprendido a convivir con el caos. Los cambios de gobierno, inflación global, conflictos internacionales y una pandemia pusieron a prueba la capacidad de las familias y empresas para tomar decisiones financieras en entornos complejos. Sin embargo, los mercados suelen anticiparse a los acontecimientos. Y hoy existen señales que invitan a mirar el futuro con mayor optimismo con el conteo de la ONPE superando el 99%.

La economía peruana llega a esta nueva etapa política con fundamentos más sólidos de los que muchos imaginan. La inflación se encuentra controlada, las reservas internacionales superan los US$88 mil millones y la inversión privada ha mostrado una recuperación importante durante los últimos trimestres.

A ello se suma un contexto internacional favorable para sectores estratégicos como la minería, impulsado por la creciente demanda de cobre asociada a la transición energética y el desarrollo tecnológico. Los metales han comenzado a consolidarse como activos de refugio junto con el dólar estadounidense, una tendencia que representa una oportunidad relevante para un país como el Perú.

De todas maneras, la variable más importante sigue siendo la confianza. Si el Perú no proyecta ser una tierra fértil para la inversión, el crecimiento terminará desacelerándose. Cuando existe confianza, las empresas invierten, contratan personal y desarrollan nuevos proyectos. Cuando las personas tienen confianza, consumen, emprenden y toman decisiones pensando en el largo plazo. Y cuando ambos factores se combinan, la economía empieza a generar más oportunidades para todos.

Ahora, cuando los titulares políticos comiencen a perder protagonismo, los inversionistas deberán prestar atención a una pregunta más relevante: ¿cómo aprovechar un escenario de mayor crecimiento? Algunos encontrarán oportunidades en sus propios negocios. Otros preferirán instrumentos financieros tradicionales. Algunos apostarán por el mercado inmobiliario, mientras que otros buscarán construir portafolios diversificados que les permitan combinar distintas fuentes de rentabilidad.

Lo importante es comprender que los periodos de recuperación económica suelen premiar a quienes toman decisiones con anticipación. Durante el último año, el empleo formal privado registró uno de sus mayores avances de los últimos años y la pobreza mostró una reducción cercana a dos puntos porcentuales. Ahora nos acercamos a un segundo semestre que proyecta levantar la inversión privada en dos dígitos. Un nuevo ciclo político es tierra fértil.

Lo importante es comprender que los periodos de recuperación económica suelen premiar a quienes toman decisiones con anticipación. Durante el último año, el empleo formal privado registró uno de sus mayores avances recientes y la pobreza mostró una reducción cercana a dos puntos porcentuales. Al mismo tiempo, las proyecciones apuntan a una expansión de la inversión privada a tasas de dos dígitos durante el segundo semestre. Si estas tendencias se consolidan, podríamos estar frente a un entorno más favorable para la generación de riqueza y oportunidades.

Los inversionistas exitosos no dedican su tiempo a intentar predecir cada movimiento del mercado. Por el contrario, invierten constantemente en su educación financiera para aprovechar distintos vehículos de inversión. Por eso, en este nuevo ciclo, la inversión más importante seguirá siendo uno mismo. El objetivo es desarrollar las capacidades necesarias para identificar tendencias de largo plazo, construir activos y permitir que el capital trabaje de manera inteligente, porque el dinero es un pésimo amo, pero un excelente esclavo.

Ahora bien, la confianza no elimina los riesgos. Ninguna economía está libre de ellos. Pero si una persona posterga indefinidamente sus decisiones de inversión o de emprendimiento por temor a la incertidumbre, podría estar dejando pasar oportunidades importantes para construir y expandir su patrimonio.