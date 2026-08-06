Así, Mercado Libre Inc., de Estados Unidos de América, inició el registro de su marca propia “Balse” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la clase 25, que comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, además de una amplia variedad de ropa, calzado y accesorios, lo que anticiparía su incursión en el sector de la moda en el Perú.

Mercado Libre registró en Perú su marca propia "Balse"

Mercado Libre ingresaría al Perú con su marca propia “Balse”

Fundada en 1999 en Argentina por Marcos Galperin, Mercado Libre Inc. es una compañía de origen latinoamericano constituida en Estados Unidos que, en 27 años, evolucionó de un marketplace de comercio electrónico a un ecosistema digital que integra soluciones de pagos, logística, crédito, publicidad y entretenimiento. Actualmente opera en 18 países de América Latina y se ha consolidado como una de las mayores empresas tecnológicas de la región.

Como parte de su estrategia de expansión, Mercado Libre impulsa una nueva marca propia denominada “Balse”, orientada al segmento de prendas de vestir, calzado y accesorios. La enseña fue registrada por MercadoLibre Inc. de forma simultánea en Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay, y ahora busca extender su protección al mercado peruano. Aunque la compañía aún no ha oficializado su lanzamiento comercial, el movimiento refleja su interés por fortalecer su presencia en el negocio de la moda.

En el mercado peruano, donde opera desde 2004, Mercado Libre ofrece un ecosistema de comercio electrónico que integra soluciones para compradores, vendedores y empresas, con servicios de pagos digitales, logística, publicidad y tiendas virtuales. La plataforma reúne categorías como tecnología, hogar, belleza y moda, segmento que ahora busca reforzar con el registro de una marca propia para prendas de vestir, calzado y accesorios.

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¿Rappi hace una nueva apuesta en Perú?

Otro requerimiento fue presentado por Rappi S.A.C., filial peruana de la plataforma tecnológica de origen colombiano especializada en comercio electrónico, entregas a domicilio y servicios digitales, que inició el registro de la marca “10 Min by Rappi Turbo” ante Indecopi, en las clases 09, 35 y 39, que comprenden software y aplicaciones informáticas, servicios de publicidad, gestión y administración de negocios comerciales, así como transporte, almacenamiento de mercancías y servicios logísticos.

Cabe precisar que en Perú, Rappi ya cuenta con el servicio Turbo, que entrega los productos en 10 minutos.

Fundada en 2015 en Colombia por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, Rappi es una plataforma tecnológica que en 11 años evolucionó de una aplicación de entregas a domicilio a una superapp que integra soluciones de comercio electrónico, delivery, pagos y publicidad. Actualmente opera en nueve países de América Latina, entre ellos Perú, consolidándose como uno de los principales actores del ecosistema digital y de entregas rápidas de la región.

En Perú, donde opera desde 2018, Rappi conecta a usuarios, comercios y repartidores mediante una superapp que integra servicios de delivery, supermercados, farmacias, envíos rápidos y soluciones para negocios. La plataforma también ofrece herramientas para que los comercios gestionen pedidos y amplíen su alcance, mientras continúa expandiendo su cobertura en el país.

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Empresa china aterriza con nueva marca para accesorios de teléfonos

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Amovil Technology Limited, empresa de origen chino especializada en el desarrollo y comercialización de accesorios y dispositivos para teléfonos móviles, que inició el registro de la marca “V Viviz Express” ante Indecopi, en la clase 09, que comprende fundas y protectores para teléfonos inteligentes, cargadores, baterías portátiles, audífonos, auriculares, soportes para celulares, palos para selfies, trípodes para cámaras y otros accesorios tecnológicos.

Amovil Technology Limited es una empresa china especializada en el desarrollo y comercialización de accesorios para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de consumo. En los últimos años ha impulsado la internacionalización de sus marcas mediante registros en distintos mercados, con un portafolio que abarca fundas, protectores de pantalla, cargadores, baterías portátiles, audífonos y otros accesorios tecnológicos.

En América Latina, Amovil Technology Limited viene ampliando la protección de sus marcas, entre ellas Chile y ahora Perú. En el país busca ingresar con “V Viviz Express”, orientada a la comercialización de accesorios para teléfonos móviles, como fundas, protectores de pantalla, cargadores, baterías portátiles y audífonos, aunque aún no registra operaciones comerciales anunciadas públicamente en la región.

Grupo Roche amplía su portafolio en el mercado peruano

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Roche Diagnostics GmbH, empresa alemana del Grupo Roche especializada en soluciones de diagnóstico y tecnologías para laboratorios clínicos e investigación, que inició el registro de la marca “Epivault” ante Indecopi, en la clase 01, que comprende preparaciones químicas, biológicas y bioquímicas para uso científico, reactivos de diagnóstico e investigación, productos para análisis de laboratorio, ácidos nucleicos, enzimas y reactivos para estudios genéticos.

Fundada en 1896 en Suiza por Fritz Hoffmann-La Roche, Roche es una compañía global de investigación en salud que, en 130 años, se consolidó como líder mundial en diagnóstico in vitro y uno de los mayores grupos biotecnológicos. A través de Roche Diagnostics GmbH, con sede en Alemania, desarrolla soluciones para laboratorios clínicos e investigación, con presencia en más de 100 países.

En Perú, donde inició oficialmente sus operaciones en 1961 tras el ingreso de sus productos al mercado local en 1940, Roche desarrolla actividades a través de sus divisiones Roche Farma y Roche Diagnóstica. La compañía ofrece medicamentos innovadores y soluciones para hospitales, laboratorios clínicos y centros de investigación, con un portafolio que abarca diagnóstico molecular, pruebas genéticas, reactivos, automatización y tecnologías para la detección y monitoreo de enfermedades.