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Sandra Reyes
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Mercado Libre amplía su estrategia de expansión en Perú más allá del comercio electrónico. La compañía estadounidense prepara el ingreso de una nueva marca al segmento de prendas de vestir, calzado y accesorios. La marca ya fue registrada en cinco países de América Latina y ahora apunta al mercado peruano. ¿Busca competir con Shein y Temu en el sector de la moda?

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