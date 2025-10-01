MercadoLibre Inc. branding in Mexico City.
MercadoLibre Inc. branding in Mexico City.
Las acciones de se encaminan a su mayor baja de dos días en casi once meses por la preocupación de que Amazon.com Inc. busca elevar la competencia en el mercado de comercio electrónico de Brasil.

El papel retrocedió un 6.6% el martes y miércoles caía hasta 5.8% el miércoles a un mínimo intradiario de US$ 2,222.52, su nivel más débil desde el 7 de mayo. 

Si bien los analistas señalaron que no hubo un único detonante para la baja, algunos apuntaron a un anuncio reciente de Amazon Brasil.

El gigante del comercio electrónico dijo que renunciará a todas las tarifas logísticas de Fulfillment by Amazon (FBA), incluidas las de recepción, almacenamiento y última milla, para todos los vendedores y a las comisiones sobre pedidos FBA de comerciantes recién incorporados.

En la práctica, esto hace que su marketplace sea gratuito durante la temporada alta de fin de año.

MercadoLibre registra mayor baja en dos días desde noviembre
Entre los inversores ha preocupación por un panorama competitivo más duro en Brasil, el mercado más grande y de más rápido crecimiento de MercadoLibre.

Además de estas medidas de Amazon, plataformas chinas como Temu y Shein han inundado la región con productos ultrabaratos, alterando aún más las expectativas de precios.

Este es uno de los movimientos más agresivos de Amazon hasta la fecha, y subraya su determinación de escalar de forma significativa en Brasil y competir de frente tanto con MELI como con Shopee”, dijo el analista de Itau BBA, Rodrigo Gastim.

MercadoLibre y Amazon declinaron hacer comentarios.

MercadoLibre es la mayor empresa de comercio electrónico y pagos de América Latina, donde supera por lejos a Amazon. La compañía procesó cerca de US$ 200,000 millones en pagos el año pasado y despachó un récord de 1,800 millones de artículos en 18 países.

Brasil es la joya de su corona. La empresa alcanzó más de 100 millones de compradores únicos en el país en 2024, mientras que el volumen bruto de mercancías en moneda local se disparó 69% respecto al año anterior. Y continúa invirtiendo fuertemente en la región.

El anuncio de Amazon llega apenas meses después de que MercadoLibre ampliara su envío gratuito a pedidos de 20 reales (US$ 3.60) o más, para incentivar a los usuarios a comprar en su plataforma.

Su brazo logístico, Mercado Envíos, entregó 56% de los paquetes el mismo día o al siguiente, impulsado por 19 centros de distribución, un hub aéreo con nueve aviones y una flota de última milla que incluye más de 2,000 vehículos eléctricos.

Incluso con su fuerte ventaja logística, Amazon podría acortar la brecha, señaló Gastim.

La velocidad se traduce directamente en conveniencia y conversión, y aunque MELI mantiene una formidable ventaja en infraestructura logística —su principal ventaja competitiva— Amazon sigue invirtiendo con fuerza para reducir la distancia, acortar los tiempos de espera de los compradores y mejorar la experiencia del cliente”.

