Un repartidor lleva una bolsa de Rappi en la Ciudad de México, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. Fotógrafo: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg
Un repartidor lleva una bolsa de Rappi en la Ciudad de México, México, el jueves 12 de diciembre de 2024. Fotógrafo: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Amazon.com Inc. adquirió una participación en la empresa de reparto colombiana Rappi Inc., una asociación estratégica que une la infraestructura minorista y tecnológica del gigante del comercio electrónico con una de las empresas de reparto más conocidas de América Latina.

TE PUEDE INTERESAR

“Adicción” a Temu y Shein desata reacción fiscal en América Latina
Mercado Libre alista su primer centro logístico en Perú: ¿dónde estará y cuándo abre?
Fintech argentina compra filial de Mastercard para refozar su presencia en México
Opinión: por qué América Latina necesita más millonarios como Galperín y Vélez
Gigante minorista y prestamista mexicano anuncia inversión de US$ 4,200 millones en cinco años
Amazon ‘con un solo clic’: Así revolucionó la compra online

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.