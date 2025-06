Según el Informe de Riqueza Global 2025 publicado por UBS Group AG la semana pasada, la región sufrió una caída del 4.3% en el patrimonio personal total en 2024 en comparación con el año anterior. Se trata del peor resultado en términos de dólares de las ocho regiones incluidas en el informe, que sitúa a Europa del Este a la cabeza de la clasificación con un impresionante crecimiento del 12%.

Sí, 2024 fue un año especialmente malo para las monedas latinoamericanas y cuando la riqueza de la región se mide en dólares, es comprensible que parezca estar disminuyendo. El informe explica muy bien los matices que hay que tener en cuenta a la hora de medir las fortunas, ya que pueden distorsionar las comparaciones. Cuando se calcula en términos nominales, la riqueza total de América Latina ponderada por su población adulta se expandió en realidad un 7.6% interanual en 2024.

Pero, dejando a un lado las discusiones estadísticas, una vez que se tienen en cuenta todos los elementos, se llega a una conclusión: la región tiene un número relativamente bajo de personas ricas.

De hecho, la proporción de millonarios mundiales que provienen de estos países es solo del 1.6%, según UBS, a pesar de que América Latina representa alrededor del 6% del producto bruto interno (PBI) mundial y casi el 8% de su población.

Latinoamérica está rezagada en el número de millonarios | Distribución de millonarios en mercados seleccionados (en dólares)

Brasil, la décima economía más grande del mundo, ocupa solo el puesto 19 entre los mercados seleccionados por su número de millonarios, que alcanza apenas a un tercio del de Corea del Sur. Y México tiene casi la mitad de los millonarios de Taiwán. (Y antes de que lo pregunte, no, no sabemos cuántos millonarios secretos hay en la región como resultado de sus florecientes actividades ilegales; hay al menos un exjefe de seguridad mexicano y su esposa a quienes un tribunal de EE.UU. acaba de ordenar devolver más de US$ 2,400 millones por presunta corrupción en contratos públicos).

Algunos pueden argumentar que centrarse en la riqueza es superficial. Se les escapa algo: la riqueza es una medida importante del dinamismo, la acumulación de capital y la transparencia de cualquier economía, así como una fuente de tensiones sociales y políticas.

Una clase más amplia de capitalistas emergentes, especialmente desde la base de la pirámide de la riqueza, sería señal de un entorno empresarial más ambicioso y dinámico.

Desde ese punto de vista, el reducido número de millonarios pone de manifiesto algunos de los problemas que afectan a la región desde hace tiempo: las startups y los emprendedores tienen dificultades para dar el salto a la siguiente etapa; las empresas medianas y grandes se enfrentan a restricciones financieras y a altos costos de capital para seguir expandiéndose; la renta per cápita lleva estancada más de una década; los mercados oligopolísticos impiden el acceso de nuevos actores; las políticas gubernamentales no hacen lo suficiente para promover la innovación, la competencia y la movilidad social ascendente. La lista es larga.

No hay duda de que la riqueza debería repartirse mejor en América Latina. Pero también es necesario aumentarla. Es esencial que los gobiernos promuevan políticas de crecimiento y eliminen las barreras para las nuevas empresas.

Aunque el instinto emprendedor de América Latina ha crecido en la última década, siguen existiendo obstáculos para potenciar el talento y aprovechar las oportunidades, afirma Josué Delgado , cofundador de incMTY, una plataforma del Tec de Monterrey que fomenta la innovación y el emprendimiento.

“El espíritu emprendedor sí existe, pero falta pensar y actuar en grande”, me dijo. “El acceso a la información, tecnología o recursos que tienen es muy limitado”.

UBS también señala que más del 61% de la riqueza en Brasil se encuentra en activos financieros, y que esa proporción se reduce al 43% en el caso de México. Es un recordatorio oportuno de la necesidad crucial de ampliar los mercados de capital locales y promover una mayor inclusión y educación financiera.

Por supuesto, el número de millonarios no refleja necesariamente cómo se distribuye esta riqueza entre ellos: hay 19 multimillonarios latinoamericanos entre las 500 personas más ricas del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que sugiere que la distribución desigual también afecta a los que más ganan.

A sus 85 años, Carlos Slim sigue encabezando la lista de los más ricos de la región, como lo ha hecho durante las últimas tres décadas, una hazaña notable que también muestra la concentración y la rigidez de la riqueza en América Latina. Si se observa a los principales magnates de la región, se encuentra principalmente a personas que construyeron sus imperios hace décadas o los heredaron de sus familias.

Dos excepciones notables son Marcos Galperín, fundador del gigante online Mercado Libre, la empresa más valiosa de América Latina, y David Vélez, que convirtió a Nu Holdings Ltd. en uno de los bancos digitales más grandes del mundo. A pesar de los numerosos obstáculos de la región, construyeron imperios desde cero revolucionando negocios establecidos y aprovechando la revolución digital.

Si fuera un legislador que pensara en cómo los países latinoamericanos pueden enriquecerse, hablaría con Galperín y Vélez. La región necesita más casos de éxito como los suyos.

Por Juan Pablo Spinetto