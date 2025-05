Greg Abel, de 62 años, quien reemplazará a Buffett como director ejecutivo de Berkshire a finales de año, posee acciones por un valor aproximado de US$ 175 millones. Esto representa aproximadamente el 18% de su patrimonio neto de US$ 1,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, que por primera vez valora su fortuna.

La mayor parte de su fortuna proviene de las ganancias de una recompra de acciones en 2022, en la que Berkshire compró su participación de US$ 870 millones en Berkshire Hathaway Energy, una subsidiaria de propiedad absoluta que Abel dirigió entre 2008 y 2018.

Su participación en Berkshire es aproximadamente una milésima parte del valor de la participación de Buffett, que asciende a US$ 160,000 millones. También es significativamente menor a las de otros directores ejecutivos no fundadores de empresas multimillonarias valoradas en millones de dólares, como Tim Cook, cuya participación en Apple Inc. de US$ 651 millones representa aproximadamente el 38% de su patrimonio neto, o Sundar Pichai, cuya participación en Alphabet Inc. de US$338 millones representa el 33% de su fortuna.

Abel no respondió a una solicitud de comentarios.

Los observadores habituales de Berkshire bajo la dirección de Buffett se preguntan si Abel introducirá cambios cuando asuma el cargo, desde ampliar la famosa y reducida alta dirección de la empresa hasta renovar los negocios en los que se centra el holding. La participación relativamente pequeña de Abel también podría plantear la cuestión de si cambiará la estructura salarial de la alta dirección de Berkshire o la estructura de acciones de dos clases de la empresa.

Desde que Abel fue ascendido a vicepresidente de Berkshire en 2018, ha ganado alrededor de US$ 20 millones al año en concepto de salario y bonificaciones. Al igual que el resto de la alta dirección de Berkshire, nunca ha recibido acciones como parte de su paquete de compensación durante ese tiempo. Compró sus acciones de Berkshire con su propio dinero en 2022 y 2023, tras liquidar su participación en el sector energético.

Durante años, Buffett, de 94 años, decidió personalmente la remuneración anual de otros altos ejecutivos y ha cobrado un salario nominal de US$ 100,000 para sí mismo. También es propietario de más de un tercio de las acciones de clase A de la empresa, que tienen 10,000 veces más derecho de voto que las acciones de clase B, más comunes.

“Cuando Buffett estaba al frente, pocos cuestionaban la estructura de dos clases y pocos cuestionaban su salario, ya que estaba muy involucrado en la empresa”, afirmó Charles Elson , director fundador del Weinberg Center for Corporate Governance de la Universidad de Delaware. “Cuando llega una persona nueva que no es el fundador, la gente empieza a hacer preguntas”.

Sin duda, la participación de Abel en Berkshire no es inusual si se tiene en cuenta el conjunto de las empresas que cotizan en bolsa. Un estudio realizado en 2018 por el Foro de Gobierno Corporativo de la Facultad de Derecho de Harvard reveló que más de la mitad de los directores ejecutivos del índice Russell 3000 poseían menos del 1% de las acciones en circulación de sus empresas, y solo el 3.6% poseía más del 25%.

Abel también podría obtener el visto bueno de los accionistas y del consejo de administración de Berkshire, que podrían mostrarse reacios a modificar una estructura salarial que ha generado unos rendimientos excepcionales durante décadas.

“¿Por qué iban a hacerlo ahora, simplemente porque Warren se va, e intentar encajar a la fuerza en una estructura salarial que podría decirse que no funciona tan bien para otras empresas?”, se pregunta Dan Walter, consultor de remuneración de la consultora Alliant Human Capital. “Si tus accionistas están obteniendo grandes rendimientos, casi nunca les importa cuánto se paga a las personas que generan esos rendimientos”.