Alda operó tiendas en Lima, provincias y EE.UU. durante cuatro décadas, hasta que la pandemia cerró toda su red física en 2020. (Foto: Alda)
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Edgar Velito
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En 1972 nació Alda, fundada por Alberto Andrade y Anita Botteri; empezó haciendo carteras de cuero y después se diversificó con billeteras, portacosméticos y joyeros. La marca operó tiendas propias durante casi cuatro décadas hasta que la pandemia forzó el cierre de toda su red física y la volcó al ecommerce, canal donde ingresó en 2013. Hoy, la firma retoma el canal físico con una boutique en Miraflores y evalúa los siguientes pasos para seguir creciendo.

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