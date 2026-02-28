Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), más de 18.7 millones de peruanos, es decir, 55% de la población, ya realizan compras por internet.

Evolución y consolidación del comercio electrónico

“Las cifras estiman cifras de 15 mil millones de soles de transacciones. Este crecimiento es acelerado en los últimos años, sobre todo por pandemia”; indicó José Ruidías, especialista en marketing de Pacífico Business School.

Aunque el canal se ha consolidado, aún existe un amplio espacio de crecimiento porque el comercio total representa cerca del 50% al 60% del PBI y el comercio electrónico solo es de 5% de todo ese universo.

Por otro lado, en los últimos 5 años el ecommerce se volvió parte de la rutina. La pandemia aceleró la adopción, pero el hábito se consolidó. Por ello, se ha visto una transición clara: de la compra por necesidad a la compra por conveniencia y velocidad.

“El ecommerce se está expandiendo con fuerza más allá de Lima, y esa descentralización conecta directamente con nuestro propósito de democratizar el comercio electrónico en el Perú”; indicó Chiara de la Flor Giuffra, gerente comercial Multicategoria de Mercado Libre.

El boom del ecommerce en Perú pasa de la compra por necesidad a un hábito guiado por la comodidad, entregas rápidas y facilidad de pago. Pero, aún hay retos logísticos que combatir. Foto: Andina/ Difusión.

Barreras, oportunidades y experiencia de compra

Ruidías identificó dos grandes frentes de mejora relacionadas a las condiciones estructurales del comercio (medios de pago, uso masivo del celular, logística) y, por otro, el nivel de adaptación de las empresas a las demandas del consumidor digital.

Muchos negocios con larga tradición física conocen bien qué variables generan valor y fidelidad en la tienda, pero aún hay un espacio para trasladar esa capacidad al mundo digital.

Si eso se logra mejorar, además de superar las barreras estructurales se logra ofrecer una experiencia de compra positiva en línea, las empresas se fortalecerán, pudiendo atender tanto a quienes compran en la tienda física como a quienes lo hacen en plataformas virtuales.

Por ello, es importante de la logística, como los tiempos de entrega, el seguimiento del pedido y el cumplimiento de las promesas en la compra, variables que se han convertido en parte central de la experiencia y en un factor clave para construir confianza.

“Nos hemos vuelto más exigentes como consumidores, seguramente mucho más desde la pandemia, y por eso comenzamos a confiar un poco más en el canal digital. En la medida en la que las empresas comiencen también a fortalecer esos procesos logísticos, seguramente también para generar una mayor demanda”, añadió.

Sectores y categorías que más crecen

El sector tecnología, sobre todo celulares y laptops, sigue siendo la categoría más fuerte en facturación, principalmente por el ticket más alto. Por ello, este sector es el más relevante para el e-commerce.

“Eso refleja un cambio claro: el consumidor ya no compra online solo algo puntual, sino que usa el ecommerce como un canal habitual para resolver sus compras del día a día”, indicó De la Flor Giuffra.

El consumidor percibe que en este rubro es más fácil comparar precios online y se siente motivado a hacerlo. Además, durante la pandemia, la necesidad de renovar computadoras, audífonos, cámaras y otros equipos para trabajo, estudios y vida cotidiana generó una demanda “necesaria” u “orgánica” que empujó al consumidor a probar por primera vez la compra online en estas categorías.

Otras categorías que observan con fuerte dinamismo son:

Moda: especialmente a través de Marketplaces como Mercado Libre, donde la categoría se ha afianzado.

Cuidado personal: con un aumento de compras de productos de higiene y belleza por internet.

Supermercados: la compra de alimentos, productos de cuidado diario en línea se ha normalizado, algo que antes de la pandemia era inusual.

Con respecto al promedio de edad del comprador, principalmente se concentra en la generación Millennials, entre los 25 y 45 años. Estos usuarios valoran mucho el ahorro de tiempo y la seguridad.

También se ve un crecimiento en la Generación Z, entre 18 y 24 años, especialmente en categorías como moda, belleza y gaming.

Sin embargo, existe también una parte de la población mayor de 50 años que se incorporó con fuerza durante la pandemia y se ha mantenido en el canal digital por la comodidad de recibir los productos en casa.

Medios de pago: billeteras digitales vs tarjetas

Las billeteras digitales reducen la fricción de pago porque es más sencillo usar una aplicación o escanear un código QR, en comparación con ingresar los datos de una tarjeta en una web desconocida.

Sin embargo, existiría un componente psicológico en este contexto: la desconfianza.

“Cuando irrumpen Yape y Plin y estas comienzan a crecer, reduce muchísimo la fricción entre los consumidores y el proceso de compra”, indicó Ruidías.

La tendencia futura

De la Flor Giuffra de Mercado Libre destacó varios puntos a tener en cuenta que marcarán la tendencia en los próximos 5 años de comercio electrónica en Perú.

Primero se encuentra la Inteligencia Artificial (IA), la cual será parte estructural del ecommerce. La personalización será cada vez más profunda, por ejemplo, con mejores recomendaciones, búsquedas más precisas y una experiencia adaptada a cada usuario.

Lo según es lo denominado como Retail Media. El ecommerce se ha consolidado como un canal clave para las marcas, porque permite conectar con el usuario en el momento en que está decidiendo qué comprar. Esto es fundamental para las próximas tendencias.

Finalmente se encuentra la velocidad. La expectativa seguirá moviéndose hacia entregas en el mismo día, incluso en horas. Esto empujará a toda la industria a fortalecer su infraestructura logística y ampliar la cobertura de envíos rápidos en más ciudades, lo que conllevará a una mayor masificación de estos medios en el país.