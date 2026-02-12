Comercio electrónico. (Foto: Difusión)
Comercio electrónico. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En un paso decisivo para modernizar la defensa de los usuarios en el entorno digital, el Poder Ejecutivo aprobó la propuesta de Indecopi, a través del Decreto Legislativo Nº1729, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de erradicar prácticas comerciales que vulneran la libertad de elección de los consumidores y facilitar el proceso de atención de reclamos en el comercio electrónico.

Por ejemplo: suscripciones involuntarias, compras adicionales predeterminadas, entre otros.

“Con la incorporación del literal h) al artículo 56 del Código, estas prácticas se consideran ahora métodos comerciales coercitivos prohibidos, permitiendo al Indecopi sancionar a las empresas que utilicen interfaces engañosas en el comercio digital“, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Gobierno publica decreto para fortalecer atención de reclamos en el comercio electrónico

El decreto legislativo también dispone que los proveedores que desarrollen sus actividades comerciales a través de plataformas digitales deben contar con sistemas de atención de reclamos accesibles y operativos de forma permanente, sin generar costos ni cargas innecesarias al consumidor.

Asimismo, se señala que las empresas que operan desde el exterior y dirigen su oferta al mercado peruano están obligadas, como mínimo, a mantener operativa una dirección de correo electrónico para gestionar preguntas, reclamos, sugerencias y devoluciones.

“De esta manera, se garantiza que el derecho del consumidor a elegir libremente y a reclamar sea respetado también en el ámbito del comercio electrónico“, manifestó Indecopi.

“Las modificaciones introducidas por el Indecopi refuerzan la capacidad sancionadora de la institución en el comercio que se realiza a través de las plataformas digitales, alineando al Perú con los más altos estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)“, agregó.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 180 días calendario para aprobar el reglamento que detallará la operatividad de estas obligaciones, sin embargo, la norma tendrá vigencia a partir de mañana viernes 13 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno publica decreto para fortalecer atención de reclamos en el comercio electrónico
El comercio electrónico está acelerado: Conoce al consumidor digital
Plataformas digitales de comercio electrónico deberán tener un libro de reclamaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.