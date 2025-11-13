Plataformas como Temu, AliExpress, Shein y Mercado Libre concentran la mayor parte de las ventas online. Foto: Gestión
, pero todavía existe un alto potencial de expansión que las empresas locales deben esforzarse por aprovechar, afirmó Sonia Espinoza, economista del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

La especialista indicó que es esencial conocer al consumidor digital. En ese sentido, detalló que el 90 % de las compras online las están realizando los millennials y baby boomers, es decir los adultos mayores y personas entre 25 y 45 años con mayor poder adquisitivo.

“Otro dato importante es que el smartphone se ha convertido en el centro de la experiencia de compra: , pero las redes sociales también están creciendo y actualmente dos de cada tres internautas adquieren por Instagram, Facebook o TikTok”, señaló Espinoza.

El smartphone es el principal canal de compra (74 % de transacciones). Las redes sociales ganan relevancia: 2 de cada 3 internautas compran por Instagram, Facebook o TikTok. Foto: Andina.
En cuanto al género, no hay muchas diferencias, aunque el 54% de las compras son realizadas por mujeres.

, pero hay un avance importante de las transferencias entre cuentas.

Sobre los sectores con mayor disposición a la compra online, indicó que Alimentos y Bebidas es el que más compra digital debido a los supermercados online, los delivery de restaurantes y las compras de productos de consumo masivo. Luego destacan las telecomunicaciones, el entretenimiento y los productos para mascotas.

También se ve mucho dinamismo en la educación, moda -ropa y calzado- y también la tecnología.

Espinoza afirmó que el IEDEP de la CCL ha determinado que el año pasado se realizaron ventas online en Perú por USD 15,000 millones, y esto es solo el 10% de las ventas totales, existiendo un amplio mercado por crecer.

Sin embargo, los que más están aprovechando actualmente esta tendencia son , por lo que recomendó a los empresarios locales reformar su logística para encontrar la forma más eficiente de llevar sus productos a donde se encuentren los compradores.

