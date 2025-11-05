Juan Martin de la Serna, president of MercadoLibre Argentina, in 2023.
Juan Martin de la Serna, president of MercadoLibre Argentina, in 2023.
El presidente de la operación de MercadoLibre Inc. en Argentina pidió endurecer las regulaciones sobre las plataformas chinas de comercio electrónico que crecen rápidamente en América Latina, advirtiendo que una competencia desigual amenaza a las empresas locales y al empleo.

