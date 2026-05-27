Las autoridades iraníes advirtieron este miércoles que el acceso al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, “ya no será como antes” y que, por ello, han abierto negociaciones con el otro país con acceso a dicho paso, Omán.

“Sin duda, las condiciones y la regulación de paso a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente”, dijo Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, durante un foro internacional en Moscú.

El responsable persa precisó que, “Irán y Omán como países costeros aledaños mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz”, según informa la agencia Interfax.

Beghani también confirmó que continúan los “contactos indirectos” con EE.UU., aunque admitió que por ahora, “no se han puesto de acuerdo en nada”.

Un mural antiestadounidense que representa negociaciones entre Irán y Estados Unidos en una mesa, cerca de la antigua embajada estadounidense en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Seúl convoca al embajador iraní por un ataque

Por otra parte, el Gobierno de Corea del Sur ha asegurado este miércoles que es «altamente probable» que el ataque registrado a comienzos de mayo contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Ormuz fuera realizado con misiles de fabricación iraní, y anunció que convocará al embajador de Irán en Seúl para protestar.

“El análisis técnico concluyó que es altamente probable que el proyectil no identificado sea un misil antibuque de la serie Noor desarrollado en Irán”, dijo en una rueda de prensa el viceministro de Exteriores surcoreano, Park Yoon-joo.

El responsable dijo que «varias pruebas apuntan a Irán», aunque rechazó responsabilizar totalmente al país del incidente y remarcó que es muy difícil establecer la «intencionalidad» del suceso.

Las autoridades surcoreanas presentaron este miércoles los resultados de la investigación del ataque, ocurrido el pasado 4 de mayo en el estratégico estrecho, donde cientos de embarcaciones se encuentran varadas desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.