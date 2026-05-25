El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con Irán “progresan favorablemente”, luego de que ambas partes acercaran posiciones durante el fin de semana con miras a alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

A través de su red Truth Social, el mandatario señaló que “las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”.

Sin embargo, Trump también lanzó una advertencia sobre el rumbo de las conversaciones. Indicó que, si el proceso fracasa, Estados Unidos retomará las operaciones militares contra Teherán “más grande y fuerte que nunca”, aunque remarcó que “nadie quiere eso”.

Asimismo, el mandatario republicano planteó que, en el marco de un eventual acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, mencionando especialmente a Arabia Saudí y Catar.

Negociaciones avanzan en torno al estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán han intensificado los contactos en los últimos días y avanzan en los detalles de un posible entendimiento que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el comercio mundial de petróleo— y una tregua temporal de 60 días orientada a negociar un acuerdo nuclear.

En ese contexto, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller iraní, Abás Araqchí, tenían prevista una reunión este lunes en Catar para abordar el proceso de paz con Washington.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien realiza una visita oficial a India, señaló que Washington espera una respuesta formal de Teherán para avanzar hacia la firma del memorando de entendimiento en negociación.

Aunque la Casa Blanca deslizó desde el viernes que un acuerdo sería inminente, Trump moderó las expectativas el domingo al revelar que pidió a su equipo negociador no apresurar las conversaciones para asegurar mejores condiciones.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz y una tregua temporal. Foto: EFE.

Tensión por el componente nuclear

Posteriormente, Trump reiteró que Irán “nunca” obtendrá armas nucleares, en declaraciones realizadas durante la ceremonia por el Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro”, afirmó, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

De acuerdo con filtraciones difundidas por medios internacionales, el eventual acuerdo priorizaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el alivio de sanciones a Irán, mientras que el componente nuclear quedaría para una etapa posterior, escenario que ha despertado cuestionamientos entre legisladores republicanos cercanos a Trump.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán dejó al menos trece soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de las hostilidades, desatadas en febrero tras una ofensiva militar conjunta de Washington e Israel contra la República Islámica.

Con información de EFE.