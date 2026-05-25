Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente pese a los avances en las negociaciones de paz debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

“Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

Además, el portavoz reiteró que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que, según dijo, será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes.

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Cobros por «servicios de seguridad» en Ormuz

Las declaraciones llegan después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara esta mañana que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

Medios iraníes y estadounidenses han filtrado detalles de un posible memorando de entendimiento entre Teherán y Washington que incluiría el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; la suspensión parcial de sanciones impuestas contra Teherán durante los 60 días en los que se discutiría el programa nuclear iraní; y medidas para facilitar nuevamente la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, Bagaei afirmó que su país no planea establecer el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, pero ofrecerá una serie de “servicios” de seguridad y navegación para transitar por el estratégico paso que sí requerirán un pago.

“No buscamos cobrar peajes a los países en el estrecho de Ormuz. Pero es normal que los servicios prestados tengan un costo”, dijo el portavoz de Exteriores.

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el lunes 25 de mayo de 2026. (EFE/ Abedin Taherkenareh).

El diplomático precisó que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” por el estrecho con unos “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

“Todo ello requiere ciertos costes. Por lo tanto, no debe utilizarse el término peaje”, mantuvo.

Según Bagaei, Teherán y Mascate negocian para establecer este mecanismo y “esperan alcanzar cuanto antes un resultado final”.

El estrecho por el que pasaba el veinte por ciento del petróleo mundial está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

Durante la última semana Irán ha permitido el paso diario de entre 20 y 35 buques a través del estrecho.