El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. (Foto: Captura América Noticias)
El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. (Foto: Captura América Noticias)
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Redacción Gestión
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La madrugada de este lunes, 25 de mayo, un bus del Corredor Morado protagonizó un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Fernando Wiesse y Héroes del Cenepa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según información de la Municipalidad de SJL,

El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. En las imágenes se observa a la unidad desplazándose por la avenida Wiesse hasta que, por razones aún desconocidas, se desvía de la vía y termina chocando frontalmente contra una de las columnas de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

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El incidente, ocurrido a las 6:25 a.m., generó pánico entre los pasajeros y vecinos de la zona. De acuerdo con la información brindada por el Serenazgo de SJL, el bus era conducido por José Gil Hurtado.

Tras el fuerte impacto, unidades de rescate y efectivos de la Policía Nacional llegaron rápidamente a la zona para auxiliar a los afectados.

Posteriormente,

Hasta el cierre de este informe, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no se ha pronunciado respecto a las causas que habrían originado el accidente.

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El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. (Foto: Captura Tv Perú)
El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. (Foto: Captura Tv Perú)

Al menos 40 heridos

El pasado lunes, 18 de mayo, un choque de tres buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos. El accidente se produjo en la avenida Paseo de la República, entre la estación Angamos y Ricardo Palma, en el distrito limeño de Miraflores.

Según relataron los pasajeros, el accidente se produjo cuando uno de los buses se detuvo para recoger pasajeros y las unidades que circulaban detrás no lograron frenar a tiempo, provocando el múltiple choque.

Este fue el tercer accidente del Metropolitano en lo que va del 2026. En enero, se registró uno en la estación México, con 18 heridos y hace tan solo tres semanas, se reportó otro accidente en la estación Canaval y Moreyra.

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