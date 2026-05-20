Desde hoy la rampa de acceso (norte-sur) a la Vía Expresa estará cerrada por 21 días. (Foto: Andina)
Desde hoy la rampa de acceso (norte-sur) a la Vía Expresa estará cerrada por 21 días. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Hoy miércoles 20 de mayo se iniciarán los trabajos de construcción de la pasarela de conexión de la Línea 2-Metropolitano en la Estación Central, lo que implicará la restricción del acceso vehicular a la Vía Expresa del Paseo de la República en sentido norte-sur.

La información fue brindada por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, l en el Cercado de Lima.

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Ruta alterna

Durante este periodo, los conductores deberán ingresar a la Vía Expresa en sentido norte-sur por la rampa ubicada inmediatamente después de la Plaza Grau, señaló la empresa.

Cabe indicar que los trabajos corresponden a la fase 2 de la conexión de la Estación Central del Metro, también conocida como E-13, con el Metropolitano (Cosac).

“Si vives o transitas por la zona, toma tus precauciones y considera tiempos adicionales de desplazamiento”, recomendó la concesionaria.

La Línea 2 del Metro de Lima recorrerá aproximadamente 27 kilómetros de forma subterránea y unirá Ate con el Callao, convirtiéndose en el primer metro completamente subterráneo del país. El trazado atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y el primer puerto, beneficiando a millones de usuarios.

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