En el evento, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, adelantó que, luego de haber insinuado que se promoverían bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) en gestiones pasadas del MTC, finalmente ambas líneas de metro no seguirían ese camino. (Fuente: Ministerio de Transportes).
En el evento, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, adelantó que, luego de haber insinuado que se promoverían bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) en gestiones pasadas del MTC, finalmente ambas líneas de metro no seguirían ese camino. (Fuente: Ministerio de Transportes).
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

A pesar de haber sido excluidos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, hoy la ATU presentó a inversionistas, entre ellos bancos multilaterales y 11 embajadas, los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. En un evento donde estuvo presente Gestión, la entidad, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ProInversión, señalaron los pasos a seguir para que ambos trenes estén operativos al 2034.

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