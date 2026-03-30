Desde que se publicó, la crítica pública más sonada gira en torno a los proyectos que quedaron fuera del PNI, a pesar de haber estado antes en el PNSIC 2022-2025. Foto: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Desde que se publicó, la crítica pública más sonada gira en torno a los proyectos que quedaron fuera del PNI, a pesar de haber estado antes en el PNSIC 2022-2025. Foto: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luego de haber sido anunciado en reiteradas oportunidades, el Ministerio de Economía y Finanzas oficializó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031. Está hoja de ruta prioriza 72 proyectos de inversión por S/ 144,117 millones.

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