¿Es legal que te cobren más por usar tarjeta? Expertas explican los límites | Foto: Elaborada por Gooble AI Studio - GEC
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Gerardo Rosales Diaz
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Pagar con tarjeta de crédito o débito se ha convertido en una práctica cotidiana en restaurantes, tiendas y diversos establecimientos comerciales. Sin embargo, no son pocos los consumidores que, al momento de efectuar una compra, se encuentran con un cobro adicional —muchas veces de 5% o porcentajes similares— asociado únicamente al uso de este medio de pago.

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