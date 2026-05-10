¿Cláusulas abusivas? El límite en contratos bancarios. Foto: Andina/ Referencial.
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En el sistema financiero, muchos contratos —como los hipotecarios— incluyen cláusulas que los clientes aceptan sin posibilidad de negociación, bajo la lógica de contratos por adhesión (una de las partes impone las condiciones, y la otra solo puede aceptarlas o rechazarlas).

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