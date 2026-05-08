Indecopi y transferencias digitales: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los bancos? | Composición EC: Freepik / Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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Las transferencias no reconocidas realizadas mediante aplicativos bancarios continúan generando controversia sobre los límites de responsabilidad de las entidades financieras y la eficacia de sus sistemas de seguridad.

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