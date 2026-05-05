La marca internacional enfrenta a empresa peruana.
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Sandra Reyes
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En el mundo de la moda, las marcas no solo compiten en vitrinas y pasarelas, sino también en la defensa de sus diseños y símbolos, que muchas veces terminan enfrentándose fuera del mercado. En esta ocasión, Louis Vuitton trasladó su disputa a los fueros del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde denunció a la empresa peruana Lalique S.A.C. por la importación de carteras con signos similares a sus reconocidas marcas, sin autorización. ¿Cómo se resolvió este enfrentamiento y qué determinó Indecopi en este caso?

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