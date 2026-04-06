El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio contra cinco empresas del sector avícola y tres personas naturales por una presunta concertación de precios en el mercado de pollo vivo por kilogramo, en hechos que habrían ocurrido entre febrero de 2020 y marzo de 2021.

La investigación, a cargo de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC), se centra en determinar si las compañías habrían coordinado el incremento y mantenimiento de precios en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash y Cajamarca.

Cinco avícolas bajo la mira de Indecopi. (Foto: Pixabay)

Indicios de coordinación en precios

De acuerdo con la autoridad, existen indicios de que las empresas investigadas habrían sostenido coordinaciones para fijar precios a través de conversaciones por WhatsApp, las cuales serían consistentes con la información de ventas reportada durante el periodo analizado.

El presunto cumplimiento del acuerdo habría sido monitoreado mediante llamadas telefónicas, mensajes y seguimiento directo por parte de vendedores, lo que podría evidenciar una estructura organizada para sostener los precios en el mercado.

Alta concentración del mercado

Uno de los elementos clave del caso es el nivel de participación de las empresas involucradas. Según Indecopi, la producción conjunta de las investigadas superó el 80% del total de pollo vivo en las regiones comprendidas durante los años 2020 y 2021.

Este nivel de concentración podría haber facilitado la coordinación entre competidores, un factor relevante en la evaluación de posibles prácticas colusorias bajo la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Empresas bajo investigación

Las compañías incluidas en el procedimiento son:

Avícola Yugoslavia S.A.C.

Molino La Perla S.A.C.

Técnica Avícola S.A.

El Rocío S.A.

Chimú Agropecuaria S.A.

Etapa inicial del procedimiento

El inicio del PAS se sustenta en la existencia de indicios razonables de una posible conducta anticompetitiva. No obstante, la autoridad precisó que esta etapa no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de las empresas o personas investigadas.

En ese contexto, los imputados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa.

Llamado a terceros

Indecopi señaló que cualquier persona con interés legítimo puede aportar información relevante para la investigación a través de los canales oficiales de la entidad, en el marco de su política de transparencia y promoción de la libre competencia.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre revisión de vehículos Ford por posibles fallas técnicas