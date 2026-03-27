¿Te pueden cancelar el hotel tras confirmar? Lo que dice la ley en feriados largos. Foto: Pixabay.
¿Te pueden cancelar el hotel tras confirmar? Lo que dice la ley en feriados largos. Foto: Pixabay.
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En fechas de alta demanda como Semana Santa o feriados largos, miles de consumidores aseguran con anticipación hospedajes, pasajes o paquetes turísticos. Sin embargo, cuando una reserva ya ha sido confirmada, pueden surgir situaciones en las que las empresas modifican tarifas, imponen nuevas condiciones o incluso cancelan unilateralmente el servicio.

TE PUEDE INTERESAR

¿Universidades ahora no pueden ser declaradas en “quiebra”? Fallo del TC limita a Indecopi
Indecopi inicia investigación por dumping de neumáticos chinos tras denuncia de Goodyear
Indecopi: presidente de entidad renuncia por “motivos personales”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.