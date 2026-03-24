Tal como adelantó Gestión, el Indecopi dispuso el inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos para automóviles provenientes de China, tras una solicitud presentada por la empresa Compañía Goodyear del Perú.

La decisión se adopta luego de una evaluación preliminar en la que la autoridad identificó indicios razonables tanto de precios desleales como de un posible daño a la industria nacional. El procedimiento se enmarca en el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y podría derivar, de confirmarse los hechos, en la imposición de medidas correctivas.

Indecopi investiga importaciones de neumáticos chinos por presunto dumping: precios hasta 48% más bajos. Foto referencial: AFP

Precios bajos y mayor presencia en el mercado: las señales que activaron la investigación

El análisis inicial de la Comisión de Dumping determinó que los neumáticos importados desde China habrían ingresado al país a precios considerablemente inferiores a los del producto nacional.

De acuerdo con la resolución, se identificó un margen de subvaloración cercano al 48% respecto al precio interno, así como un margen de dumping estimado en 21.8%, por encima del umbral mínimo previsto en la normativa internacional.

A ello se suma el comportamiento creciente de las importaciones. Entre enero de 2022 y agosto de 2025, los envíos de origen chino registraron un incremento acumulado de 9.5%, aumentando además su participación en el consumo interno y desplazando progresivamente a la producción local.

En el periodo más reciente analizado, estos productos alcanzaron una participación de mercado de hasta 83.5%, consolidando su presencia en el mercado peruano.

Impacto en la industria local y siguientes pasos del proceso

El Indecopi también advirtió un deterioro en los principales indicadores del productor nacional durante el periodo evaluado. La producción se redujo en 46.4%, las ventas internas cayeron 39.1% y la participación de mercado del fabricante local retrocedió en 6.7 puntos porcentuales.

Asimismo, el margen de utilidad unitario registró una caída acumulada de 15.9 puntos porcentuales, llegando incluso a niveles negativos en la etapa más reciente, en un contexto de costos crecientes y precios contenidos por la competencia importada.

Con base en estos elementos, la Comisión concluyó que existen indicios razonables de dumping, daño y relación causal, por lo que dispuso el inicio formal de la investigación. El proceso permitirá la participación de todas las partes interesadas, quienes podrán presentar información y argumentos en un plazo de seis meses, prorrogable por tres adicionales.

De confirmarse las prácticas denunciadas, el Indecopi podrá imponer derechos antidumping sobre las importaciones investigadas, lo que tendría efectos directos en la competencia del sector y en los precios del mercado local.