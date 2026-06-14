La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que saldrá temporalmente del país por un viaje familiar, en pleno proceso de escrutinio y resolución de recursos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A través de sus redes sociales, indicó que este viaje se debe a una promesa previamente realizada a su hija Kyara.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, señaló Fujimori.

Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa.



Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días. Me… pic.twitter.com/6pSoVxa6nW — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 14, 2026

La candidata indicó que el viaje será estrictamente familiar y que estará fuera del país solo por unos días. Durante ese tiempo, permanecerá en comunicación constante con el comando nacional de personeros, mientras se desarrolla la fase final del proceso electoral.

El anuncio ocurre mientras continúa el conteo de votos de la segunda vuelta, con una diferencia estrecha entre Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mientras aún se esperan decisiones sobre diversos recursos presentados por ambas organizaciones políticas.