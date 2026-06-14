Keiko Fujimori viaja al extranjero por motivos familiares en pleno conteo de votos. (Fotos: Julio Reaño/GEC)
Keiko Fujimori viaja al extranjero por motivos familiares en pleno conteo de votos. (Fotos: Julio Reaño/GEC)
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y resolución de recursos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

A través de sus redes sociales,

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, señaló Fujimori.

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La candidata indicó que el viaje será estrictamente familiar y que estará fuera del país solo por unos días.

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mientras aún se esperan decisiones sobre diversos recursos presentados por ambas organizaciones políticas.

La candidata indicó que el viaje será estrictamente familiar y que estará fuera del país solo por unos días. (Foto: César Campos / @photo.gec)
La candidata indicó que el viaje será estrictamente familiar y que estará fuera del país solo por unos días. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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