El Gobierno dio el primer paso para actualizar las reglas que regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. A través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se prepublicó un nuevo reglamento que busca adecuar la normativa a los cambios tecnológicos registrados en las últimas dos décadas y a las prácticas actualmente utilizadas por la industria. ¿Qué contempla la propuesta?

A través de la Resolución Ministerial N.° 240-2026-MINEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano, el sector dispuso la difusión del proyecto normativo y de su exposición de motivos, con el objetivo de recibir comentarios de empresas, entidades públicas y ciudadanos durante los próximos 30 días calendario.

La propuesta busca reemplazar el reglamento vigente desde 2004, marco bajo el cual se han desarrollado las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos durante más de dos décadas.

Según el ministerio, el nuevo texto incorpora avances tecnológicos y prácticas que actualmente forman parte de la operación de la industria, además de promover una mayor eficiencia en la producción y recuperación de hidrocarburos.

Ciudadanos, empresas y entidades públicas podrán presentar comentarios al proyecto durante un plazo de 30 días calendario. (Foto: EFE)

Offshore entra al reglamento

Uno de los cambios planteados es la incorporación expresa de disposiciones para las actividades de exploración y explotación costa afuera (offshore).

De acuerdo con el Minem, la propuesta considera las particularidades operativas y ambientales de este tipo de proyectos, así como aspectos vinculados a la seguridad de las operaciones y la protección del medio ambiente.

La propuesta incorpora disposiciones específicas para actividades offshore y aspectos vinculados a seguridad y medio ambiente.

Se abre la consulta pública

El proyecto será publicado en el portal institucional del ministerio para recibir comentarios, aportes y observaciones de entidades públicas, privadas y ciudadanos en general.

La Dirección General de Hidrocarburos será la encargada de consolidar y evaluar las observaciones antes de una eventual aprobación de la norma.