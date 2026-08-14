Mercado de Lujo en Perú. Foto composición Gestión - IA
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Mía Ríos
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Más de 90 marcas internacionales de lujo tienen presencia en Perú. Christian Dior, Loewe, Marc Jacobs, Tiffany & Co. Louis Vuitton, Chanel, Estée Lauder, son solo algunas. El estudio EY Luxury Client Index 2026 muestra que los mercados con mayor dinamismo son aquellos donde persiste una base sólida de consumidores de altos ingresos y donde las marcas logran combinar exclusividad, experiencia y personalización. ¿Cómo va Perú en este desarrollo y cómo ha cambiado el comprador, ahora prefiere lo digital a visitar tiendas?

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