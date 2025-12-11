El Gobierno estadounidense abrió el registro para la “tarjeta dorada”, creada para captar millonarios y talento altamente calificado. Foto: EFE.
El Gobierno estadounidense abrió el registro para la “tarjeta dorada”, creada para captar millonarios y talento altamente calificado. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , anunció este miércoles la puesta en marcha del portal oficial para solicitar la llamada “Tarjeta Dorada Trump”, un nuevo mecanismo que busca atraer a extranjeros con alto poder adquisitivo interesados en residir en el país. La propuesta ofrece beneficios equiparables a los de la residencia permanente, pero a cambio de un pago inicial de US$ 1 millón.

“¡La tarjeta dorada Trump del gobierno de los Estados Unidos ya está aquí!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social al adelantar la habilitación del portal. Horas después, en una comparecencia en la , señaló que este esquema representa “un camino más sólido” que la actual tarjeta verde y que, según dijo, es “mucho mejor” que el sistema tradicional.

LEA TAMBIÉN: Trump anuncia que prohibirá a los estados regular la inteligencia artificial

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, respaldó la iniciativa afirmando que los residentes permanentes actuales “ganan menos que el estadounidense promedio” y son más proclives a solicitar beneficios sociales. Con el nuevo programa, añadió, buscan atraer “a los mejores”.

El portal ofrece tres modalidades de acceso. La tarjeta individual tiene un costo de US$ 1 millón, mientras que la versión corporativa —orientada a empresas que deseen retener o trasladar talento extranjero— asciende a US$ 2 millones. En ambos casos se suma una tarifa administrativa no reembolsable de US$ 15 000.

El presidente Donald Trump presentó el portal de la nueva “tarjeta dorada”, un programa dirigido a atraer inversión extranjera de alto valor. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente Donald Trump presentó el portal de la nueva “tarjeta dorada”, un programa dirigido a atraer inversión extranjera de alto valor. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Platinum Card

Además del modelo estándar, el Gobierno presentó la “Platinum Card”, una alternativa de alto nivel valorizada en US$ 5 millones y con beneficios adicionales. “Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento”, afirmó Trump en otra publicación.

LEA TAMBIÉN: Netanyahu se reunirá con Trump en Washington el 29 de diciembre: Los temas a tratar

Aunque la Casa Blanca enmarca el programa como un mecanismo para atraer inversión directa y profesionales altamente calificados, especialistas en migración advierten que su puesta en marcha podría enfrentar estrictos retos regulatorios y cuestionamientos éticos, dado su parecido con los programas de “visados dorados” vigentes en diversos países.

La propuesta fue introducida originalmente como un potencial reemplazo del visado EB-5, vigente desde 1990, que otorga residencia permanente a inversionistas extranjeros que aporten capital significativo a proyectos en Estados Unidos y generen al menos diez empleos a tiempo completo.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump dice que Maduro tiene los “días contados” y no descarta una invasión terrestre a Venezuela
EE.UU. revisa planes de María Corina Machado para la salida de Maduro, según The Washington Post
Detrás de las redadas de ICE: más de un tercio de detenidos no tenía antecedentes
¿Trabajas en verificación de datos? Así puede afectarte la nueva revisión de visas H-1B en Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.