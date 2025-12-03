El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó que se realicen redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial de Fútbol del año 2026, el cual se desarrollará en el país en 2026.

Esto lo dio a conocer, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para este evento deportivo, Andrew Giuliani, en una conferencia de prensa antes del sorteo de los grupos del Mundial.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país. (…) Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, indicó el funcionario.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a personas que pretenda visitar Estados Unidos para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

Además, el funcionario recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de diecinueve naciones, cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos por orden del Gobierno de Trump, los cuales son Haití e Irán, Giuliani indicó que parte de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del cual depende la concesión de visados.

La celebración del Mundial, el cual se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 y acogerán también a Canadá y México, llegará en un momento marcado por la política migratoria del gobierno de Donal Trump.

Elaborado con información de EFE.