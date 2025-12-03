Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: EFE/EPA/ FRANCIS CHUNG
, el cual se desarrollará en el país en 2026.

Esto lo dio a conocer, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para este evento deportivo, Andrew Giuliani, en una conferencia de prensa antes del sorteo de los grupos del Mundial.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país. (…) Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, indicó el funcionario.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a personas que pretenda visitar Estados Unidos para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que

Además, el funcionario recordó que

Con respecto a Giuliani indicó que parte de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del cual depende la concesión de visados.

llegará en un momento marcado por la política migratoria del gobierno de Donal Trump.

Elaborado con información de EFE.

La celebración del Mundial, el cual se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 y acogerán también a Canadá y México, llegará en un momento marcado por la política migratoria del gobierno de Donal Trump. (Foto: FIFA)
La celebración del Mundial, el cual se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 y acogerán también a Canadá y México, llegará en un momento marcado por la política migratoria del gobierno de Donal Trump. (Foto: FIFA)

