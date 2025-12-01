Jerome Powell. (Foto: Bloomberg)
Jerome Powell. (Foto: Bloomberg)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ya decidió quien será el sustituto del actual presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell,

Trump confirmó a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington desde Florida, que ya tiene un nombre. «Sé a quién voy a elegir, sí», aseguró el presidente, que no quiso desmentirlo cuando un periodista le preguntó si sería Kevin Hassett, el principal asesor económico de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense dijo que anunciará «pronto» al sustituto de Powell, cuyo mandato finaliza en mayo del 2026,

LEA TAMBIÉN: Trump anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela: las consecuencias inmediatas

Críticas constantes a Powell

Tras asumir el poder en enero de este año, Trump ha criticado constantemente a Powell por no acelerar la rebaja de los tipos de interés para estimular la economía, algo que el jefe de la política monetaria ha resistido argumentando que la cautela sobre la marcha de la inflación y el mercado laboral son necesarias para no descarrilar la recuperación económica y la desinflación tras la pandemia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo recientemente que seguramente Trump haría el anuncio del sustituto de Powell antes de Navidad y que la decisión está ahora limitada a cinco candidatos fuertes.

Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, suena como uno de los posibles elegidos, junto con el gobernador de la reserva federal Christopher Waller.

El Comité de Mercado Abierto (FOMC) se prepara para su última reunión del año el 9 de diciembre, después de que Powell rebajara las expectativas de un nuevo recorte del precio de dinero en octubre ante la falsa del consenso en el seno de la Fed, el miedo a reactivar la alta inflación y ante la falta de nuevos datos por el cierre del gobierno de 40 días que finalizó el pasado día 12.

TE PUEDE INTERESAR

Cambio de mando en la Fed: Trump ya tiene su favorito para reemplazar a Jerome Powell
¿Qué dice el Libro Beige de la Fed sobre el consumo, empleo y los precios en EE.UU.?
Cobre vuelve a subir por oferta de Codelco y apuesta a recorte de tasas de la Fed
Wall Street termina al alza debido a la confianza en que la Fed bajará tasas de interés

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.