Wall Street terminó con ganancias al término del martes 25 de noviembre, debido a que los inversionistas confían en que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) hará una nueva reducción de tasas de interés en diciembre.

Tras la jornada, el Dow Jones subió 1.43%, el Nasdaq avanzó 0.67% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0.91%.

Angelo Kourkafas, especialista de la firma de servicios financieros Edward Jones, dijo que los indicadores económicos del día han aumentado las expectativas de que la Fed reducirá las tasas.

Cabe resaltar que una política monetaria más flexible suele favorecer el crecimiento económico y mejora las perspectivas de beneficios empresariales, lo que genera optimismo en Wall Street.

Por otro lado, el índice de precios del productor subió 0.3% en septiembre respecto al mes pasado, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Además, las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 0.2% respecto al mes anterior, lo que evidencia un ritmo más lento comparado con agosto y por debajo de lo esperado por el mercado.

Angelo Kourkafas señaló que estas cifras económicas están algo desactualizadas porque su publicación se retrasó debido a la “parálisis presupuestaria” registrada en Estados Unidos. Sin embargo, estos datos se suman a las declaraciones de miembros de la Reserva Federal que han apoyado continuar con la flexibilización monetaria.

Finalmente, ante ello, la mayoría de los inversionistas prevé que en la reunión de la Fed, programada del 9 y 10 de diciembre, las tasas bajarán un cuarto de punto, quedando entre 3.50% y 3.75%.

