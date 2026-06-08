Este desacople entre economía y política no sería sostenible en el largo plazo, ya que limita el crecimiento potencial del país y condiciona las decisiones de inversión, sostuvo Roberto Montero, gerente de la división de gestión patrimonial del banco.

En ese contexto, los mercados financieros han evaluado distintos escenarios electorales y sus posibles efectos sobre la inversión privada, el tipo de cambio y los flujos de capital, detalló.

Activos

Pese a los años de inestabilidad política, los activos peruanos aún mantienen un descuento estructural limitado gracias a la fortaleza macroeconómica del país, añadió. Actualmente, los inversionistas observan con mayor atención factores externos como el conflicto en el golfo Pérsico, la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y la fortaleza del precio del cobre, según Montero.

En este escenario, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene un rol clave para contener episodios de volatilidad mediante intervención cambiaria y manejo de liquidez en el sistema financiero, afirmó.

“No nos gusta lo que hemos visto en otros países, que en dos meses (la moneda local) se devalúa 40%, y tres meses después se aprecia 50%. Esa volatilidad no creemos (el BCR) que sea buena”, manifestó Julio Velarde, presidente del instituto emisor durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Petróleo y Energía (SNMPE).

Julio Velarde, presidente del BCRP. | Foto: GEC

Divisa

Resaltó, además, que a pesar del contexto electoral, no se han observado presiones muy fuertes al alza sobre el precio del dólar.

Tras la primera vuelta electoral, la divisa alcanzó un máximo de S/ 3.524, pero luego retrocedió a S/ 3.41. No obstante, el último viernes, tras la difusión de sondeos privados, avanzó a S/ 3.474, turbulencia anticipada por ejecutivos del mercado a Gestión (31.05.2026). Aunque también influyó el fortalecimiento global del dólar luego de la publicación de cifras de creación de empleos en EE.UU. por encima de lo previsto.

Montero consideró que el mercado de renta fija (bonos) continúa expuesto a la percepción de riesgo político ante la alta participación de inversionistas extranjeros en bonos soberanos peruanos, especialmente en tramos de largo plazo.

El último viernes, tras la difusión de sondeos privados, el dólar avanzó a S/ 3.474 (Foto: GEC)

Bolsa

“En paralelo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), caracterizada por su baja profundidad, mantiene alta sensibilidad frente a escenarios adversos. Los sectores minero y financiero –que representan cerca del 70% del Índice General– seguirán dependiendo tanto de la coyuntura política como de la evolución de los mercados internacionales y del precio de los metales”, comentó el ejecutivo.

Capitales

El episodio más fuerte de salida de capitales en el país ocurrió entre el 2021 y 2022, cuando la incertidumbre política aceleró la dolarización de portafolios y la apertura de custodias internacionales, refirió Roberto Montero, del BanBif.

El BCRP puede enfrentar previsible turbulencia con operaciones en el mercado cambiario y manejo de liquidez. Dichas presiones pueden ser al alza o a la baja, dependiendo de los resultados que se vayan mostrando en el conteo de la ONPE.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.