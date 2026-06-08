Tras la primera vuelta electoral, la divisa alcanzó un máximo de S/ 3.52. | Foto: Joel Alonzo/gec
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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El próximo ciclo político encuentra al Perú en una situación muy particular, con fundamentos macroeconómicos relativamente estables que coexisten con una institucionalidad política debilitada y gobernabilidad aún frágil, señala el BanBif, ¿qué se viene tras la segunda vuelta electoral?

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