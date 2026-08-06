Alicorp incorporó ocho marcas de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador, además de una planta de producción y capacidades comerciales tras la compra del negocio de cuidado del hogar de Unilever.
Alicorp incorporó ocho marcas de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador, además de una planta de producción y capacidades comerciales tras la compra del negocio de cuidado del hogar de Unilever.
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Eduardo Sotelo
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Con una inversión cercana a US$158 millones, Alicorp dio un nuevo paso en su estrategia de expansión regional al asumir, desde agosto, la operación del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, iniciando la integración de esa operación desde el mercado colombiano. La empresa del Grupo Romero no solo incorporó un portafolio de ocho marcas reconocidas en ese mercado, sino también una planta de producción, capacidades comerciales y cerca de 200 colaboradores, con lo que fortalece una de las categorías más relevantes dentro de su negocio de consumo masivo.

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