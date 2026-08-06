La operación marca el ingreso de Alicorp al negocio de cuidado del hogar en Colombia, un mercado valorizado, según la empresa, en alrededor de US$ 1,662 millones anuales, donde buscará consolidar su presencia a partir de una plataforma ya establecida y con marcas ampliamente conocidas por los consumidores colombianos.

El movimiento también se produce en un momento de crecimiento para la compañía. En el segundo trimestre del 2026, Alicorp registró ventas consolidadas por S/ 3,155 millones, un incremento de 10.2% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su EBITDA ajustado avanzó 7.5%, hasta S/ 470 millones. En paralelo, sus negocios internacionales crecieron 58.6%, impulsados, entre otros factores, por la integración de adquisiciones recientes.

En el primer trimestre, el negocio internacional ya había mostrado un crecimiento cercano al 50% por la incorporación de Inka Crops y Jabonería Wilson, por lo que el impacto de la operación de cuidado del hogar de Unilever recién se reflejaría en los próximos resultados financieros.

Un portafolio más amplio para competir

La adquisición incorpora ocho marcas de amplia trayectoria en Colombia dentro de la categoría de cuidado del hogar: FAB, Aromatel, Puro, 3D Multiusos, Coco Varela, Barrigón, Vel Rosita y Lavomatic, varias de ellas con décadas de presencia y alto reconocimiento entre los consumidores colombianos.

El portafolio se concentra principalmente en detergentes, suavizantes y productos para lavandería, segmentos donde Alicorp ya posee experiencia en otros mercados de la región con marcas como Bolívar, Opal, Marsella y Sapolio.

Sin embargo, la compañía no solo adquirió marcas. La operación comprende también capacidades industriales y comerciales que le permitirán competir desde una estructura ya desarrollada. Entre los activos incorporados destaca una planta ubicada en Palmira, Valle del Cauca, que destinará un área de 2,560 metros cuadrados a este negocio y tendrá capacidad para producir 134,000 toneladas métricas para las ocho marcas adquiridas.

La principal marca incorporada es FAB, considerada una de las marcas más representativas del mercado colombiano y que, según la propia empresa, representa cerca del 40% de la capacidad de producción de la planta.

Por ahora, Alicorp no ha precisado si estas marcas permanecerán exclusivamente en Colombia o si, en una etapa posterior, podrían incorporarse a otros mercados donde opera, como Perú.

Más que una compra de marcas

La adquisición refleja un cambio en la estrategia reciente de Alicorp. Durante la primera etapa de su expansión internacional, entre inicios de los 2000 y mediados de la década pasada, la compañía utilizó las adquisiciones para ingresar a nuevos países y categorías, con operaciones en mercados como Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. En los últimos años, en cambio, las operaciones parecen responder a una lógica distinta: fortalecer negocios donde ya posee experiencia y ventajas competitivas.

Así ocurrió con la adquisición de Refinería del Espino en 2024, que reforzó su negocio de aceites; luego con la compra de Jabonería Wilson, que fortaleció su presencia en cuidado del hogar; con la incorporación de Inka Crops, que amplió su portafolio de alimentos; y ahora con el negocio de cuidado del hogar de Unilever, que profundiza su presencia en detergentes y productos para lavandería. La propia empresa sostiene que esta operación, sumada a la adquisición de Jabonería Wilson en Ecuador por alrededor de US$ 125 millones, forma parte de la construcción de una plataforma regional de cuidado del hogar con mayor escala en los mercados andinos.

Alicorp completó la adquisición de Inka Crops en 2026, operación que impulsó el crecimiento de su negocio internacional junto con otras compras recientes. (Foto: Inka Chips)

Ese enfoque también responde al tamaño del negocio. Alicorp cuenta actualmente con un portafolio de más de 150 marcas y operaciones comerciales en más de 20 países, además de una facturación anual superior a US$ 3,300 millones, dimensiones que le permiten integrar nuevas operaciones aprovechando capacidades ya desarrolladas en distribución, logística, innovación y gestión de marcas.

Colombia gana protagonismo

Más allá de la compra, la operación también eleva el peso estratégico de Colombia dentro del mapa regional de Alicorp. La empresa mantiene presencia en ese país hace más de dos décadas, cuando inició la comercialización de otras categorías de consumo masivo, principalmente alimentos y productos de cuidado personal. Con la incorporación del negocio de cuidado del hogar, amplía significativamente su escala y entra a competir en una categoría de alto volumen y rotación.

Como parte de la transición, según informó Alicorp, cerca de 200 colaboradores provenientes de Unilever se integraron de manera inmediata a Alicorp, elevando a aproximadamente 230 personas la operación de la compañía en Colombia. De acuerdo a la empresa, mantener ese equipo permitirá preservar el conocimiento técnico, comercial y productivo desarrollado alrededor de las marcas adquiridas.

Durante los próximos meses, la prioridad será garantizar la continuidad del negocio y avanzar en la integración de la operación. Entre los objetivos trazados por la empresa figura el fortalecimiento de la red de distribución en Colombia para ampliar la cobertura de las ocho marcas y acercarlas a un mayor número de consumidores.

FAB y Aromatel son dos de las principales marcas que Alicorp sumó a su portafolio regional con la adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever.

Integrar antes de volver a comprar

Pese a concretar una de las operaciones corporativas más relevantes de los últimos años, la empresa no tiene previsto acelerar nuevas adquisiciones en el corto plazo. Juan Felipe Isaza, country manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe, explicó que, antes de evaluar nuevas oportunidades de crecimiento, Alicorp buscará capturar las sinergias de la operación y consolidar la posición de las marcas adquiridas en el mercado colombiano.

Solo después de ese proceso la empresa evaluará nuevas oportunidades de crecimiento, ya sea mediante adquisiciones o el desarrollo de nuevas categorías.

Con la incorporación de estas ocho marcas, Alicorp no solo amplía su portafolio. También acelera la construcción de una plataforma regional de cuidado del hogar, con foco en Colombia y Ecuador, los dos mercados sobre los que la compañía busca consolidar su crecimiento en la región andina.