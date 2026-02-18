La estrategia de expansión internacional de Alicorp entra en una nueva fase. Durante su conferencia de resultados de 2025, la compañía confirmó avances en adquisiciones en Colombia y Ecuador, operaciones que le permitirán escalar su presencia industrial en la región y que podrían facilitar el ingreso de nuevas marcas al mercado peruano.

El plan contempla la potencial compra del 100% de los negocios de cuidado del hogar de Unilever en ambos países. La operación incluye activos productivos, marcas y personal, lo que supone la incorporación directa de capacidades industriales y portafolios consolidados de productos de limpieza doméstica, detergentes y suavizantes.

Alicorp busca fortalecer su portafolio en productos de limpieza y cuidado del hogar. (Foto: GEC)

“Estas posibles adquisiciones reflejan fielmente nuestro enfoque disciplinado y orientado al crecimiento. Refuerzan nuestra visión de largo plazo de construir marca y fortalecer nuestra empresa en la región”, afirmó Gonzalo Uribe, director ejecutivo de Alicorp.

De concretarse la operación, Alicorp sumará marcas con liderazgo probado en sus mercados. En Colombia, el portafolio incluye Fab, 3D, Aromatel y Cocovarela, todas marcas de limpieza y cuidado del hogar. En Ecuador, destacan Tedia y Aromatel, también sólidas en su mercado.

“Son marcas emblemáticas, con posiciones muy sólidas y presencia en múltiples canales”, explicó Uribe durante una conferencia con inversionistas.

Aunque Alicorp no ha confirmado planes específicos de integración comercial entre países, se abriría la posibilidad de que parte de este portafolio se distribuya en otros mercados donde la compañía ya opera, incluido Perú, especialmente en categorías donde la competencia es intensa y la escala productiva resulta clave.

Colombia es clave en crecimiento regional

Uno de los cambios más relevantes será estructural. Hasta ahora, la operación de Alicorp en Colombia se ha basado principalmente en importaciones. Con la compra del negocio de cuidado del hogar, la empresa pasaría a contar con producción local de mayor escala.

“Nos brindará un modelo operativo diferente y de escala que consolidará nuestra presencia en Colombia”, señaló Luis Banchero, vicepresidente de Finanzas y Estrategia de Alicorp.

El ejecutivo remarcó que se trata de un mercado con alto potencial de consumo y relevancia estratégica para la región andina, lo que lo convierte en una pieza clave para la expansión futura de Alicorp. En Ecuador, la adquisición se integrará al proceso de fortalecimiento iniciado con la compra de Jabonería Wilson en 2024.

Para 2026, la compañía prevé inversiones de capital por US$ 80 millones. Sin embargo, según informa Alicorp, en qué se utilizaría este monto está sujeto a que las autoridades competentes aprueben las adquisiciones en Colombia y Ecuador. En principio, se estima que esta inversión se destine al crecimiento inorgánico y a la expansión regional, pero aún no hay mayores detalles. El impacto financiero de las transacciones tampoco está incorporado en sus proyecciones, dado que depende de las aprobaciones regulatorias en cada país.

Intradevco fue adquirida en 2019 por Alicorp y con ello, la empresa del Grupo Romero reforzó su portafolio con marcas (Foto: Difusión)

Escenario 2026 en Perú y Bolivia

En cuanto al entorno económico, Alicorp proyecta condiciones relativamente favorables en Perú y Ecuador, con crecimiento moderado y estabilidad de precios. Respecto a la coyuntura política peruana y al proceso electoral de 2026, la compañía no prevé efectos relevantes sobre la estabilidad institucional ni sobre el normal desarrollo del mercado.

Más cauta es la visión sobre Bolivia, donde persiste un entorno macroeconómico complejo, incluido el efecto del tipo de cambio. Sin embargo, la empresa señaló que observa con expectativa la dirección política del país y mantiene disciplina financiera en su operación local.

En el plano financiero, Alicorp reportó una utilidad bruta consolidada de S/ 3.103 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 8% frente al año anterior. Según señaló la compañía, el resultado fue impulsado por la recuperación del negocio Aquafit y el sólido desempeño del segmento B2B, que registró un fuerte incremento en volúmenes.

Incluso en un entorno competitivo en Perú y desafiante en Bolivia, la empresa destacó la resiliencia de su portafolio. Excluyendo el impacto de adquisiciones recientes, la utilidad bruta habría crecido 3% en términos comparables.

Parte del plan estratégico de Alicorp es crecer a través de adquisiciones en mercados clave. (Foto: El Comercio)

En el cuarto trimestre, sin embargo, la utilidad bruta se redujo 4% respecto a 2024, afectada por la menor disponibilidad de palma en el negocio B2B, presiones macroeconómicas en Bolivia y una elevada base de comparación en Aquafit. La incorporación de Jabonería Wilson aportó S/ 20 millones al resultado trimestral.

El EBITDA ajustado de 2025 alcanzó S/ 1.777 millones, un crecimiento de 10%, con un margen de 15,1%, en línea con el año previo. La mejora respondió a mayores utilidades brutas y a la continuidad de inversiones estratégicas, especialmente en fortalecimiento de marcas y del modelo operativo, según informó la empresa.

No obstante, el EBITDA ajustado del cuarto trimestre cayó 14%, hasta S/ 436 millones. Según Alicorp, esto se debió a menores utilidades brutas, mayores gastos operativos asociados a campañas comerciales y provisiones por cuentas incobrables en Aquafit.

Con nuevas adquisiciones en marcha y una plataforma regional en expansión, Alicorp apunta a reforzar su crecimiento mientras diversifica categorías y fortalece su portafolio de marcas en los próximos años.