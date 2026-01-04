Bajo esa perspectiva, compañías como Grupo Aje e Industrias San Miguel apuntan a potenciar su portafolio con opciones saludables que eleven el bienestar de los consumidores . Michael Ortiz, gerente general de la Unidad de Negocios Sur Perú -Chile de Industrias San Miguel (ISM), manifestó que en vista que la preferencia del consumidor se orienta a las bebidas gasificadas y aguas funcionales, en el 2026 se introducirá al mercado 25 lanzamientos, enfocados, principalmente, a este tipo de productos.

“El consumo es cruzado, desde la gaseosa hasta un rehidratante, energizante o un aloe. Estamos desarrollando tamaños, formatos y, además, sabores que también se ajusten a sus posibilidades financieras”, señaló a Gestión.

Para ello, el ejecutivo adelantó que los productos merecerán una inversión de alrededor de US$ 5 millones, lo que incluye no solo el lanzamiento, sino también el mejoramiento de de activos y de suministro.

De su lado, Grupo Aje, la compañía peruana detrás de marcas como Big Cola, Volt, AMAYU y Tiendas 3A, anticipó que el siguiente año surgirán nuevas marcas y conceptos. Araceli Añaños, quien forma parte de la segunda generación de la compañía, indicó que tras iniciar el negocio con bebidas y diversificarse al cuidado del hogar y alimentos, en el 2026 nacerá nueva unidad de negocio que nacerá el próximo año.

“No puedo adelantar mucho, pero será una oportunidad para seguir creciendo. Vengo trabajando dos años y medio en este proyecto y queremos entrar con seguridad y conocimiento porque esta nueva categoría que se viene es un poco compleja”, remarcó.

La ejecutiva señaló que dicha línea ingresará con un portafolio importante, en un primer momento, al mercado peruano, aunque su proyección es ser una marca internacional que cuidará el costo. “Hacer más con menos, y eso nos lleva a generar eficiencias a la hora de lanzar nuevos productos de consumo masivo. En el mercado hay productos buenos que cuestan mucho, nuestro trabajo, como ocurrió con las gaseosas y las isotónicas, es democratizarlo”, detalló.

Por su parte, el CEO de Backus, Marcio Juliano, afirmó que el mercado peruano muestra un potencial bastante grande por versiones (de cerveza) sin alcohol, lo que ha motivado el lanzamiento de Corona Cero y Cusqueña Cero; en tanto, en el 2026 se alistan novedades que pueden pasar por marcas, líquidos o formatos.

“Cuando hacemos introducciones, buscamos los insights del consumidor para entender lo que buscan. Y estamos viendo señales muy buenas con estos dos productos y esto justificaría lanzamientos futuros. Hay innovaciones muy importante que vienen en 2026″, adelantó el representante de Backus, la cual recientemente también introdujo Flying Fish, su primera cerveza saborizada.

Backus introdujo al mercado una nueva versión de la cerveza Corona. (Pexels)

Entre compras claves y lanzamientos

Hace cerca de dos meses, Grupo Gloria concretó la compra a Backus Marcas & Patentes y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston de NABs, empresa responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo. De este modo, la compañía originaria en Arequipa, ingresó al mercado de agua embotellada y, aunque oficialmente aún no se conocen sus planes en este segmento, el objetivo sería liderar dicho mercado y competir de cerca con AjE e ISM.

“El Grupo Gloria comenzará a conocer esta categoría a partir de la adquisición de San Mateo, pero su objetivo es claro. No es una marca que entre para ocupar un tercer o cuarto lugar; su estrategia siempre apunta a la primera posición”, afirmó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Gloria adquirió agua San Mateo, ingresando a la categoría de agua embotellada. (Foto: Facebook)

Mientras, la firma no detiene su crecimiento en las líneas donde ya cuenta con presencia importante. Eduardo Ferro, gerente de Unidades de Negocio de Gloria, dijo que luego de relanzar PRO, marca de bebida láctea introducida al mercado en 2019, preparan un par de innovaciones al 2027, siendo que las bebidas vegetales o leches vegetales están siempre dentro del scope .

Sin embargo, Grupo Gloria no fue la única que trajo novedades en cuanto a adquisiciones en Perú, Alicorp del Grupo Romero recientemente anunció la firma de un acuerdo para la potencial adquisición del 60% de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical (proveedora de insumos a Inka Crops), incorporando la categoría de snacks a su grueso portafolio de alimentos.

Entre las marcas más reconocidas de Inka Crops destacan Inka Chips e Inka Corn, ambas con presencia en el mercado nacional y en más de 25 países, incluyendo Estados Unidos, Ecuador y Chile. De momento, en los siguientes meses del 2026 se aguarda el cierre definitivo de la transacción, cuya operación aún está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones establecidas en el contrato, así como a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

En el 2026 se concretaría la adquisición por parte de Alicorp del 60% de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical. (Foto: Difusión)

Finalmente, Ajinomoto del Perú, con una proyección de S/1,250 millones en ventas al 2030, tiene un plan que contempla más de S/130 millones en inversiones entre el 2024 y 2026.

Iwao Nishitani, gerente general de la operación en Perú, sostuvo que solo en 2025 y 2026 se estima una inversión de S/92 millones. La mayor parte se destinará a incrementar la capacidad productiva de Aji-no-men, con el objetivo de alcanzar una producción de hasta 360 millones de sobres anuales, incorporando nueva maquinaria.