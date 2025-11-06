Jonas Geeraerts, director general de Heineken Perú. (Foto: Giancarlo Avila - GEC)
Mayumi García
La inclemencia del invierno, aunado a la inseguridad ciudadana que perjudica al peruano en todos los niveles, hizo más retador la operación de la cervecera holandesa Heineken en Perú, sobre todo, en busca del crecimiento a doble dígito. Pese a estos escenarios desfavorables, la compañía ha logrado con esfuerzo lograr las metas; en tanto, se perfila el próximo año a superar expectativas.

